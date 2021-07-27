Українці не готові купувати електромобілі: дослідження

Останнє дослідження засвідчує: українці поки що не готові масово купувати електричні автомобілі

Переважна більшість тих, хто має або планує купувати авто, надає перевагу седанам на бензині з газовим обладнанням, а електрокари цікавлять лише 2,3% громадян. Про це свідчать результати опитування, яке провело OLX Авто.

Опитування провели протягом червня серед понад 10 тисяч респондентів.

Серед опитуваних 67% мають автомобіль або ж керують не своїм авто. Ще 5% є власниками мотоциклів, а от велосипедам, самокатам, моноколесам у якості транспорту віддають перевагу лише 6% громадян.

Переважна більшість власників авто - 69% - користуються ним щодня, ще 22% - беруть машину кілька разів на тиждень. Тих, хто керує тільки на вихідних чи кілька разів на місяць - лише 7%.

Водночас бюджет, який середньостатистичний українець готовий викласти за вживане авто, в більшості випадків становить від 5 тисячі доларів.

Згідно з опитуванням OLX Авто, тільки 12% громадян купують нові машини з автосалону і переважна більшість - 88% - обирають вживані авто.

З них:

український ринок - 57%

авто з Європи - 20%

авто з США - 9%

авто з Азії - 2%

Водночас затребуваними серед водіїв є машини виробництва Німеччини - 46% автовласників надає перевагу їм, на другому місці авто з Японії - 21%, а замикає трійку Франція - 8%.