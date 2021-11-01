На Київщині п’яний патрульний скоїв смертельну ДТП (фото, відео)

Автомобіль на великій швидкості врізався у стовп

Правоохоронець підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту у стані сп’яніння

Слідчі Теруправління Державного бюро розслідувань у Києві повідомили про підозру поліцейському батальйону патрульної поліції міста Біла Церква Київської області, який у стані алкогольного сп’яніння вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Уночі 28 жовтня 2021 року поліцейський завозив додому товариша, з яким вони разом відпочивали. Перевищивши швидкість, патрульний не впорався з керуванням та врізався у бетонний стовп.

У результаті ДТП його 19-річний пасажир отримав серйозні тілесні пошкодження та був госпіталізований до Білоцерківської міської лікарні, де наступного дня помер.

Правоохоронець підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура, оперативне супроводження – ДБР.