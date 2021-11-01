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    На Київщині п’яний патрульний скоїв смертельну ДТП (фото, відео)

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    Автомобіль на великій швидкості врізався у стовп - На Київщині п’яний патрульний скоїв смертельну ДТП (фото, відео)
    Автомобіль на великій швидкості врізався у стовп
    Фото: ДБР

    Правоохоронець підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту у стані сп’яніння

    Слідчі Теруправління Державного бюро розслідувань у Києві повідомили про підозру поліцейському батальйону патрульної поліції міста Біла Церква Київської області, який у стані алкогольного сп’яніння вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    Уночі 28 жовтня 2021 року поліцейський завозив додому товариша, з яким вони разом відпочивали. Перевищивши швидкість, патрульний не впорався з керуванням та врізався у бетонний стовп.

    У результаті ДТП його 19-річний пасажир отримав серйозні тілесні пошкодження та був госпіталізований до Білоцерківської міської лікарні, де наступного дня помер.

    Правоохоронець підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

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    На Київщині п’яний патрульний скоїв смертельну ДТП (фото, відео)
    На Київщині п’яний патрульний скоїв смертельну ДТП (фото, відео)
    На Київщині п’яний патрульний скоїв смертельну ДТП (фото, відео)

    Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

    Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура, оперативне супроводження – ДБР.

    Теги: Національна поліція України ДТП кримінал смерть водій Київщина автомобіль Державне бюро розслідувань
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    На Київщині п’яний патрульний скоїв смертельну ДТП (фото, відео)