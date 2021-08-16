Хорватський електромобіль побив Tesla та встановив світовий рекорд швидкості (відео)

Найшвидшим в світі автомобілем на дистанції чверть милі став хорватський електричний спорткар Rimac Nevera

Електричному спорткару з Хорватії - Rimac Nevera - вдалося встановити новий рекорд в заїзді на чверть милі (402 метри). Попереднім лідером недовгий час був седан Tesla Model S Plaid.

Хорватська Nevera не просто змогла обійти попередній рекорд, а й стала першим в історії автомобілем, якому вдалося пройти цю відстань менш ніж за 9 секунд. В результаті машина завершила забіг з показником в 8,58 секунди.

До цього рекордний показник належав новинці від Tesla – седану Model S Plaid, який дебютував цього літа. Новинка від «Тесли» змогла подолати ту саму дистанцію за за 9,24 секунди.

Проте, не можна не відзначити, що порівнювати Nevera і Model S Plaid не зовсім коректно, адже перший є високопродуктивним гіперкаром, а серійним міським седаном. Більш того, дітище Ілона Маска має куди меншу потужність 1020 кінських сил, в той час як хорватський електрокар розвиває цілих 1914 л.с. Проте треба віддати належне цим двом автомобілям, які, по суті, є найбільш динамічними в своїх класах.

Rimac Nevera було презентовано в червні 2021 року. Новинка одразу очолила рейтинг найшвидших електромобілів в світі.

А нещодавно до команди Rimac також приєднався український дизайнер. Детальніше про це – за посиланням.