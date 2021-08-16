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    Хорватський електромобіль побив Tesla та встановив світовий рекорд швидкості (відео)

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    Rimac Nevera - найшвидший електромобіль у світі - Хорватський електромобіль побив Tesla та встановив світовий рекорд швидкості (відео)
    Rimac Nevera - найшвидший електромобіль у світі
    Фото: Rimac

    Найшвидшим в світі автомобілем на дистанції чверть милі став хорватський електричний спорткар Rimac Nevera

    Електричному спорткару з Хорватії - Rimac Nevera - вдалося встановити новий рекорд в заїзді на чверть милі (402 метри). Попереднім лідером недовгий час був седан Tesla Model S Plaid.

    Хорватська Nevera не просто змогла обійти попередній рекорд, а й стала першим в історії автомобілем, якому вдалося пройти цю відстань менш ніж за 9 секунд. В результаті машина завершила забіг з показником в 8,58 секунди.

    До цього рекордний показник належав новинці від Tesla – седану Model S Plaid, який дебютував цього літа. Новинка від «Тесли» змогла подолати ту саму дистанцію за за 9,24 секунди.

    Проте, не можна не відзначити, що порівнювати Nevera і Model S Plaid не зовсім коректно, адже перший є високопродуктивним гіперкаром, а серійним міським седаном. Більш того, дітище Ілона Маска має куди меншу потужність 1020 кінських сил, в той час як хорватський електрокар розвиває цілих 1914 л.с. Проте треба віддати належне цим двом автомобілям, які, по суті, є найбільш динамічними в своїх класах.

    Rimac Nevera було презентовано в червні 2021 року. Новинка одразу очолила рейтинг найшвидших електромобілів в світі.

    А нещодавно до команди Rimac також приєднався український дизайнер. Детальніше про це – за посиланням.

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    Теги: Електромобілі Rimac Nevera
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    Хорватський електромобіль побив Tesla та встановив світовий рекорд швидкості (відео)