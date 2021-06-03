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    Tesla відпочиває: презентовано найшвидший електромобіль в світі

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    Найшвидший електромобіль в світі, станом на червень 2021 року, - Rimac Nevera - Tesla відпочиває: презентовано найшвидший електромобіль в світі
    Найшвидший електромобіль в світі, станом на червень 2021 року, - Rimac Nevera
    Фото: Rimac

    Хорватська компанія Rimac презентувала найшвидший електромобіль в світі, максимальна швидкість якого – більше 400 кілометрів на годину

    Відбулась прем’єра електричного спорткара, який коштує 2 мільйони євро. Хорватська Rimac презентувала спортивну модель Nevera. Вона здатен розганятися до 412 кілометрів на годину. Саме ця модель відтепер очолює рейтинг найшвидших електромобілів в світі.

    Для порівняння: топова версія Tesla Model S Plaid+ розвиває 322 кілометрів на годину.

    Rimac Nevera оснащено чотирма електромоторами, які вкупі видають 1914 кінських сил і 2360 Нм крутного моменту.

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    Найшвидший електромобіль в світі Rimac Nevera: характеристики, фото, відео
    Найшвидший електромобіль в світі Rimac Nevera: характеристики, фото, відео
    Найшвидший електромобіль в світі Rimac Nevera: характеристики, фото, відео
    Найшвидший електромобіль в світі Rimac Nevera: характеристики, фото, відео
    Найшвидший електромобіль в світі Rimac Nevera: характеристики, фото, відео
    Найшвидший електромобіль в світі Rimac Nevera: характеристики, фото, відео
    Найшвидший електромобіль в світі Rimac Nevera: характеристики, фото, відео
    Найшвидший електромобіль в світі Rimac Nevera: характеристики, фото, відео
    Найшвидший електромобіль в світі Rimac Nevera: характеристики, фото, відео
    Найшвидший електромобіль в світі Rimac Nevera: характеристики, фото, відео
    Найшвидший електромобіль в світі Rimac Nevera: характеристики, фото, відео
    Найшвидший електромобіль в світі Rimac Nevera: характеристики, фото, відео
    Найшвидший електромобіль в світі Rimac Nevera: характеристики, фото, відео
    Найшвидший електромобіль в світі Rimac Nevera: характеристики, фото, відео
    Найшвидший електромобіль в світі Rimac Nevera: характеристики, фото, відео
    Найшвидший електромобіль в світі Rimac Nevera: характеристики, фото, відео

    Цієї потужності достатньо, щоб розігнати 2150-кілограмовий двомісний спорткар з місця до першої «сотні» за 1,97 секунди, а до 300 кілометрів на годину - за 9,3 секунди.

    На чверть милі (402 метри) у нього йде 8,3 секунди, а максимальна швидкість складає 412 кілометрів на годину.

    Rimac Nevera проти потужного суперкара Ferrari

    Мотори живляться від великої батареї об'ємом 120 кіловат-годин. За словами виробника, цього достатньо, щоб забезпечити Nevera до 550 кілометрів ходу на одній зарядці (за циклу WLTP).

    Поповнити запас енергії від 0 до 80% можна за 22 хвилини.

    Характеристики Rimac Nevera

    Rimac Nevera
    Rimac Nevera

    Кількість моторів 4
    Потужність 1914 к.с.
    Крутний момент 2360 Нм
    Максимальна щвидкість 412 км/г
    Розгін до 100 км/г 1.97 с.
    Ємність батареї 120 кВт*г
    Запас ходу (WLTP) 550 км
    Час швидкою зарядки до 80% 22 хв
    Максимальна потужність швидкої зарядки 500 кВт
    Вартість 2 млн євро

    Електромобіль підтримує високошвидкісну зарядку потужністю 500 кіловат. За цим показником Rimac Nevera перевершує усі існуючі серійні електромобілі.

    Щоправда, на трасі таких потужних зарядок навряд чи зустрінеш. Наприклад, в Україні зазвичай трапляються зарядки потужністю 50 кіловат або менше. Найпотужніша станція знаходиться під Києвом. Вона здатна видавати до 300 кіловат. Детально про неї «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    Тираж Rimac Nevera обмежений 150 екземплярами. Кожен з них коштує 2 мільйона євро.

    Всі автомобілі будуть особисто підписані генеральним директором компанії Мате Рімацом. Він пообіцяв, що однакових машин не буде: клієнтам нададуть три готових виконання на вибір і широкі можливості персоналізації.

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    Теги: Електромобілі Rimac Nevera
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    Найшвидший електромобіль в світі Rimac Nevera: характеристики, фото, відео