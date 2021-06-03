Найшвидший електромобіль в світі Rimac Nevera: характеристики, фото, відео

Найшвидший електромобіль в світі, станом на червень 2021 року, - Rimac Nevera

Хорватська компанія Rimac презентувала найшвидший електромобіль в світі, максимальна швидкість якого – більше 400 кілометрів на годину

Відбулась прем’єра електричного спорткара, який коштує 2 мільйони євро. Хорватська Rimac презентувала спортивну модель Nevera. Вона здатен розганятися до 412 кілометрів на годину. Саме ця модель відтепер очолює рейтинг найшвидших електромобілів в світі.

Для порівняння: топова версія Tesla Model S Plaid+ розвиває 322 кілометрів на годину.

Rimac Nevera оснащено чотирма електромоторами, які вкупі видають 1914 кінських сил і 2360 Нм крутного моменту.

Цієї потужності достатньо, щоб розігнати 2150-кілограмовий двомісний спорткар з місця до першої «сотні» за 1,97 секунди, а до 300 кілометрів на годину - за 9,3 секунди.

На чверть милі (402 метри) у нього йде 8,3 секунди, а максимальна швидкість складає 412 кілометрів на годину.

Rimac Nevera проти потужного суперкара Ferrari

Мотори живляться від великої батареї об'ємом 120 кіловат-годин. За словами виробника, цього достатньо, щоб забезпечити Nevera до 550 кілометрів ходу на одній зарядці (за циклу WLTP).

Поповнити запас енергії від 0 до 80% можна за 22 хвилини.

Характеристики Rimac Nevera

Rimac Nevera

Кількість моторів 4 Потужність 1914 к.с. Крутний момент 2360 Нм Максимальна щвидкість 412 км/г Розгін до 100 км/г 1.97 с. Ємність батареї 120 кВт*г Запас ходу (WLTP) 550 км Час швидкою зарядки до 80% 22 хв Максимальна потужність швидкої зарядки 500 кВт Вартість 2 млн євро

Електромобіль підтримує високошвидкісну зарядку потужністю 500 кіловат. За цим показником Rimac Nevera перевершує усі існуючі серійні електромобілі.

Щоправда, на трасі таких потужних зарядок навряд чи зустрінеш. Наприклад, в Україні зазвичай трапляються зарядки потужністю 50 кіловат або менше. Найпотужніша станція знаходиться під Києвом. Вона здатна видавати до 300 кіловат. Детально про неї «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Тираж Rimac Nevera обмежений 150 екземплярами. Кожен з них коштує 2 мільйона євро.

Всі автомобілі будуть особисто підписані генеральним директором компанії Мате Рімацом. Він пообіцяв, що однакових машин не буде: клієнтам нададуть три готових виконання на вибір і широкі можливості персоналізації.