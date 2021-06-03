Найшвидший електромобіль в світі Rimac Nevera: характеристики, фото, відео

Tesla відпочиває: презентовано найшвидший електромобіль в світі
Хорватська компанія Rimac презентувала найшвидший електромобіль в світі, максимальна швидкість якого – більше 400 кілометрів на годину
Відбулась прем’єра електричного спорткара, який коштує 2 мільйони євро. Хорватська Rimac презентувала спортивну модель Nevera. Вона здатен розганятися до 412 кілометрів на годину. Саме ця модель відтепер очолює рейтинг найшвидших електромобілів в світі.
Для порівняння: топова версія Tesla Model S Plaid+ розвиває 322 кілометрів на годину.
Rimac Nevera оснащено чотирма електромоторами, які вкупі видають 1914 кінських сил і 2360 Нм крутного моменту.
Цієї потужності достатньо, щоб розігнати 2150-кілограмовий двомісний спорткар з місця до першої «сотні» за 1,97 секунди, а до 300 кілометрів на годину - за 9,3 секунди.
На чверть милі (402 метри) у нього йде 8,3 секунди, а максимальна швидкість складає 412 кілометрів на годину.
Rimac Nevera проти потужного суперкара Ferrari
Мотори живляться від великої батареї об'ємом 120 кіловат-годин. За словами виробника, цього достатньо, щоб забезпечити Nevera до 550 кілометрів ходу на одній зарядці (за циклу WLTP).
Поповнити запас енергії від 0 до 80% можна за 22 хвилини.
Характеристики Rimac Nevera
|Кількість моторів
|4
|Потужність
|1914 к.с.
|Крутний момент
|2360 Нм
|Максимальна щвидкість
|412 км/г
|Розгін до 100 км/г
|1.97 с.
|Ємність батареї
|120 кВт*г
|Запас ходу (WLTP)
|550 км
|Час швидкою зарядки до 80%
|22 хв
|Максимальна потужність швидкої зарядки
|500 кВт
|Вартість
|2 млн євро
Електромобіль підтримує високошвидкісну зарядку потужністю 500 кіловат. За цим показником Rimac Nevera перевершує усі існуючі серійні електромобілі.
Щоправда, на трасі таких потужних зарядок навряд чи зустрінеш. Наприклад, в Україні зазвичай трапляються зарядки потужністю 50 кіловат або менше. Найпотужніша станція знаходиться під Києвом. Вона здатна видавати до 300 кіловат. Детально про неї «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.
Тираж Rimac Nevera обмежений 150 екземплярами. Кожен з них коштує 2 мільйона євро.
Всі автомобілі будуть особисто підписані генеральним директором компанії Мате Рімацом. Він пообіцяв, що однакових машин не буде: клієнтам нададуть три готових виконання на вибір і широкі можливості персоналізації.
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