Українського дизайнера запросив на роботу відомий виробник електромобілів

Компанія Rimac, яка створює найшвидші електромобілі в світі, запросила на роботу українського дизайнера Святослава Конаховського

Український автомобільний дизайнер Святослав Конаховський долучився до команди Rimac. Це хорватська команда, яка створює найшвидші електромобілі в світі.

Про те, що відомий стартап запросив його на роботу, Святослав повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Rimac – дуже популярна компанія серед прихильників електромобілів. Ба більше, стартап вже помітили світові виробники. Часткою в хорватському стартапі навіть володіє Porsche. Німецька компанія активно використовує наробітки хорватів для створення власних електромобілів. Таких, наприклад, як Porsche Taycan.

Rimac Nevera

Нещодавно Rimac презентувала свою нову модель – електричне купе Nevera, яке очолило рейтинг найшвидших електромобілів в світі.

Nevera оснащено чотирма електромоторами, які вкупі видають 1914 кінських сил і 2360 Нм крутного моменту.

Цієї потужності достатньо, щоб розігнати 2150-кілограмовий двомісний спорткар з місця до першої «сотні» за 1,97 секунди, а до 300 кілометрів на годину - за 9,3 секунди.

Детально про Rimac Nevera «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.