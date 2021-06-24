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    Українського дизайнера запросив на роботу відомий виробник електромобілів

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    Святослав Конаховський - Українського дизайнера запросив на роботу відомий виробник електромобілів
    Святослав Конаховський
    Фото: Facebook

    Компанія Rimac, яка створює найшвидші електромобілі в світі, запросила на роботу українського дизайнера Святослава Конаховського

    Український автомобільний дизайнер Святослав Конаховський долучився до команди Rimac. Це хорватська команда, яка створює найшвидші електромобілі в світі.

    Про те, що відомий стартап запросив його на роботу, Святослав повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    Rimac – дуже популярна компанія серед прихильників електромобілів. Ба більше, стартап вже помітили світові виробники. Часткою в хорватському стартапі навіть володіє Porsche. Німецька компанія активно використовує наробітки хорватів для створення власних електромобілів. Таких, наприклад, як Porsche Taycan.

    Rimac Nevera

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    Українського дизайнера запросив на роботу відомий виробник електромобілів
    Українського дизайнера запросив на роботу відомий виробник електромобілів
    Українського дизайнера запросив на роботу відомий виробник електромобілів
    Українського дизайнера запросив на роботу відомий виробник електромобілів
    Українського дизайнера запросив на роботу відомий виробник електромобілів
    Українського дизайнера запросив на роботу відомий виробник електромобілів
    Українського дизайнера запросив на роботу відомий виробник електромобілів
    Українського дизайнера запросив на роботу відомий виробник електромобілів
    Українського дизайнера запросив на роботу відомий виробник електромобілів
    Українського дизайнера запросив на роботу відомий виробник електромобілів
    Українського дизайнера запросив на роботу відомий виробник електромобілів
    Українського дизайнера запросив на роботу відомий виробник електромобілів
    Українського дизайнера запросив на роботу відомий виробник електромобілів
    Українського дизайнера запросив на роботу відомий виробник електромобілів
    Українського дизайнера запросив на роботу відомий виробник електромобілів
    Українського дизайнера запросив на роботу відомий виробник електромобілів

    Нещодавно Rimac презентувала свою нову модель – електричне купе Nevera, яке очолило рейтинг найшвидших електромобілів в світі.

    Nevera оснащено чотирма електромоторами, які вкупі видають 1914 кінських сил і 2360 Нм крутного моменту.

    Цієї потужності достатньо, щоб розігнати 2150-кілограмовий двомісний спорткар з місця до першої «сотні» за 1,97 секунди, а до 300 кілометрів на годину - за 9,3 секунди.

    Детально про Rimac Nevera «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: Електромобілі Porsche Taycan Rimac Nevera
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    Українського дизайнера запросив на роботу відомий виробник електромобілів