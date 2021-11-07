- Тест-драйв Jaguar I-Pace: електричний першопроходець

У 2018 році Jaguar I-Pace став першим преміальним електромобілем, який було офіційно презентовано в Україні. Але чи зберіг свою актуальність британець сьогодні?

Сьогодні вже нікого не здивуєш електричним люксовим електромобілем. Але варто згадати, що у 2018 році саме Jaguar став першим, хто наважився привезти в Україну преміальний електричний кросовер.

Ще не було ніяких BMW iX, Mercedes EQC та навіть Audi e-tron. Ну, а Tesla, навколо якою останнім часом відбувається справжнє божевілля, взагалі так і не змогла відшукати на мапі своїх українських фанатів.

Фактична відсутність конкурентів дозволила британцям швидко стати лідером ринку нових електромобілів. Але згодом з’являлося все більше альтернатив. Тож «Ягуару», щоб відповідати сучасним вимогам, довелося «прокачати» свій кросовер.

У 2020 році дебютувала оновлена версія I-Pace. Головним технічним нововведенням для електромобіля став трифазний бортовий зарядний пристрій потужністю 11 кіловат. Замість 7-кіловатного. Це суттєво скоротило час зарядки від настінного терміналу.

В салоні з’явилася нова мультимедійна система. Зовнішність змінилася «косметично». Силова установка лишалася старою. Чи дозволило це компанії зберегти актуальність своєї першої, і поки щ єдиної, електричної моделі? Що ж, давайте розбиратися.

Технічні характеристики

Силова установка Потужність, к.с. 400 Крутний момент, Нм 696 Динаміка Розгін до 100 км/г, с. 4.8 Максимальна швидкість, км/г 200 Батарея Ємність, кВт*г 90 Час швидкої зарядки (від 10% до 80%), хв 44 Запас ходу, км 407

За циклом WLTP на одному заряді Jaguar I-Pace може проїхати близько 400 кілометрів. Можна сказати, що ця цифра відповідає дійсності. Я на одному заряді проїхав трохи менше. Але мені було цікаво протестувати автомобіль на високій швидкості. Звісно, що у такому режимі батарея «порожніє» швидше.

У спокійному темпі можна цілком проїхати на одній зарядці 400 кілометрів. Але чи можна сказати, що цей показник відповідає сучасним вимогам?

З одного боку, зараз можна знайти електромобілі і з більшим запасом ходу. З іншого, таких моделей не так вже й багато. Для більшості ж виробників 400-500 кілометрів – за «золотий стандарт». А зовсім нещодавно, наприклад, представники BMW взагалі заявили, що не бачать сенсу у гонитві за ємністю батарей.

Тож, можемо визнати, що за запасом ходу I-Pace лишається цілком актуальним.

Близько 400 кілометрів Jaguar I-Pace може проїхати на одній зарядці

Ще один важливий аспект, про який зараз говорять не менш, ніж про запас ходу, це швидкість зарядки.

Jaguar I-Pace здатен підтримувати зарядку потужністю близько 100 кіловат. І тут знову та сама історія. Це, м’яко кажучи, не рекордний показник для сучасних електрокарів. Наприклад, Porsche Taycan здатен приймати 270 кіловат.

Проте в українських реаліях це немає великого сенсу. У більшості випадків максимальна потужність, яку можуть запропонувати вітчизняні зарядні станції, це 50 кіловат. Тобто у I-Pace ще навіть є запас потужності.

Зрозуміло, що у майбутньому потужність зарядних станцій в Україні зростатиме. Але це відбувається не настільки швидко, що електромобіль Jaguar встиг застаріти.

З 5% до 80% батарею Jaguar I-Pace можна зарядити менш ніж за годину

А ось поява трифазного зарядного пристрої – це справді важливе нововведення. Впевнений, його відсутність у попередника розчарувала багатьох власників Jaguar I-Pace, хто живе у власному будинку. Адже їм доводилося заряджати електромобіль майже 13 годин. Нова зарядка дозволяє це зробити менш ніж за 9 годин.

Якщо ж рахувати у кілометрах, які електромобіль отримує за годину зарядки, то різниця виходить наступна:

7 кіловат – 35 км за годину зарядки;

11 кіловат – 53 км за годину зарядки.

Керованість

Jaguar I-Pace

Електромобілі прийнято нахвалювати за динаміку. Але, напевно, час вже сприймати це як належне. До 100 кілометрів на годину I-Pace прискорюється менш ніж за 5 секунд. Це неймовірний результат, якщо ви пересіли на електромобіль з бензинового кросовера. Але на фоні вже згаданого «Тайкана» показник не такий вже і видатний.

А ось на що хотілось би звернути уваги, це керованість. З нею у електромобілів бувають проблеми. І це не дивно, адже через батарею електричні моделі дуже важкі.

Але у I-Pace, який важить більше двох тонн, ніяких проблем з керованістю немає. Він відчувається як звичайний легковий автомобіль. Добре тримає траєкторію у поворотах та слухається керма. Електроніка швидко змінює крутний момент між колесами. Це дозволяє автомобілю входити у повороти швидко і плавно.

I-Pace вміє змінювати кліренс. Але, чесно кажучи, я цією опцію не користувався. По-перше, не хотілося пошкодити автомобіль не бездоріжжі. По-друге, не було ніякого бажання взагалі цим займатися.

Стандартний режим підвіски, а це 17 міліметрів дорожнього просвіту, як на мене, відмінно підходить для наших доріг. При цьому кросовер зберігає відмінну керованість.

Інтер’єр

Jaguar I-Pace не намагається кричати про те, що він електромобіль. Кросовер має класичний салон «Ягуара». Навіть посадка тут така ж зручна, незважаючи на те, що під підлогу довелося запхати величезну батарею.

Салон дуже просторий. Тонкі передні стійки та великі вікна створюють відчуття, що вільного місця тут дуже багато. Хоча насправді I-Pace – це невеликий кросовер.

У центрі уваги – нова мультимедійна система, яка називається Pivi Pro. Вона дебютувала на новому Land Rover Defender. До її складу входить одразу три дисплеї. Перший – це 12,3-дюймовий екран цифрової панелі приладів. Звісно, що він – не сенсорний.

Ще два екрани – на центральній консолі. Обидва сенсорні. Верхній – 10 дюймів, нижній – п’ятидюймовий.

Нижче – поворотні регулятори клімат-контролю та органи керування режимами руху та регулювання кліренсу. А під ними – бездротова зарядка для смартфону.

Розказувати окремо про якість матеріалів I-Pace, немає жодного сенсу. Це справжній преміум-клас. Прискіпуватися немає до чого.

Позаду для людей середнього зросту міста цілком достатньо. Встановити дитяче сидіння – теж не проблема.

Висновки

Jaguar I-Pace не вдає з себе «космічний корабель», як це зараз модно робити з електромобілями. Він лишається зручним і практичним, яким має бути будь-який автомобіль, незалежно від типу пального.

Власне, з точки зору комфорту і практичності ви взагалі не помітити різниці зі звичайним бензиновим кросовером. Проте відчуєте її, коли почнете набирати швидкість. Після декількох днів тесту мені було дуже важко відмовлятися від прискорення, яке дарують лише електромобілі.

Чи вистачає 400 кілометрів запасу ходу? Я декілька днів їздив у справах містом. І навіть встиг прикотитися із Києва до Білої Церкви. А це приблизно 200 кілометри в обидва боки. І кросовер мені довелося заряджати, лише коли я його вже віддавав.

Звісно, ви можете знайти електромобіль і з більшим запасом ходу. Але я впевнений, що для левової частки водіїв 400 кілометрів вистачить з головою. Принаймні для тих, хто вирішив купувати саме електромобіль.

Віталій Єрмаков, для «Главкома»