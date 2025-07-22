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Рада розгляне законопроєкт, який може обмежити повноваження НАБУ та САП

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Рада розгляне законопроєкт, який може обмежити повноваження НАБУ та САП
колаж: glavcom.ua (фото: nabu.gov.ua)

Законопроєкт №12414 було зареєстровано 16 січня 2025 року

Сьогодні, 22 липня, у порядок денний Верховної Ради внесено розгляд правок до законопроєкту №12414, який може обмежити повноваження Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Як зазначає нардепка Анастасія Радіна, правками до законопроєкту генпрокурор наділяється повноваженнями:

  • бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;
  • надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки і витребовувати матеріали будь-яких справ;
  • передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам;
  • передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам.

«У разі голосування за ці зміни антикорупційна інфраструктура України буде фактично знищена. Наслідки ухвалення цього законопроєкту для держави вважаю катастрофічними», – наголосила Радіна.

Законопроєкт №12414 було зареєстровано 16 січня 2025 року.

Водночас НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

«Фактично у разі ухвалення цього законопроєкту керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури. Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року, буде зруйнована. Закликаємо народних обранців утриматися від голосування, яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні», – йдеться у зверненні.

Як повідомлялося, після раптових обшуків у НАБУ та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, які відбулися 21 липня, в українському політикумі почали курсувати версії про те, що наступним етапом стане переформатування роботи правоохоронних органів. Співрозмовники «Главкома» у парламенті та силових органах припускають, що влада «елегантним способом» може, наприклад, об’єднати НАБУ і БЕБ в один орган.

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Теги: Верховна Рада НАБУ САП законопроєкт

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