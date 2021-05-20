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    Україна виготовлятиме техніку для армії США – контракт підтверджено

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    КрАЗ-6322 - Україна виготовлятиме техніку для армії США – контракт підтверджено
    КрАЗ-6322
    Фото з відкритих джерел

    Український завод КрАЗ вироблятиме вантажівки для американських військових

    КрАЗ – єдиний в Україні виробник великих вантажівок – вироблятиме техніку для американців. Ба більше: замовлення передбачає поставки української техніки армії США.

    Спочатку ця інформація з’явилася в ЗМІ. Але її достовірність викликала деякі сумніви. Проте згодом контракт з американцями підтвердили представники холдингу «АвтоКрАЗ».

    «Ми надзвичайно пишаємося тим, що нашою продукцією ми змогли внести вклад в розвиток програми Армії США щодо підтримки міжнародної безпеки», – заявили в прес-службі української компанії.

    Система залпового вогню на базі КрАЗ
    Система залпового вогню на базі КрАЗ

    Безпосередній замовник української техніки – US21. Це американська компанія, яка займається поставками для Міністерства оборони США та інших силових відомств.

    Контракт укладено на три роки. Він передбачає поставку для армії США великовантажних автомобілів КрАЗ 4х4 і запасних частин до них. Замовлення включає транспорт для особового складу, бортові вантажівки, цистерни для води і палива.

    Інші подробиці контракту не повідомляються. Можна припустити, що таким чином США вирішили підтримати Україну в конфлікті з Росією. Придбані машини, ймовірно, не будуть використовуватися самою армією США, а будуть надані союзникам. Або навіть лишаться в Україні та будуть подаровані Збройним силам України.

    Теги: США вантажівки завод машини Україна транспорт КрАЗ
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    Україна виготовлятиме техніку для армії США – контракт підтверджено