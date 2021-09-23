Митники розповіли, скільки заробили на «євробляхах»

За 100 днів пільгового розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації до державного бюджету надійшло 1,4 мільярда гривень

«Євробляхи» принесли державі непогані гроші. Як повідомляє Державна митна служба, за 100 днів пільгового розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації до бюджету надійшло близько 1,4 млрд гривень. За цей час митники встигли оформити майже 40 тис. «євроблях».

Раніше у відомстві повідомляли, що всі гроші, отриманні від розмитнення автомобілів на іноземних номерах, підуть на боротьбу із Covid-19.

«Держава отримає додаткові надходження до бюджету, вкрай важливі для підтримки медичної системи. Водночас громадяни, що користуються автівками з іноземною реєстрацією, можуть стати їх повноцінними власниками у повній відповідності до чинного законодавства», - відзначав у серпні 2021 року голова Держмитслужби Руслан Черкасський.

Нагадаємо, Пільгове розмитнення в Україні діє з червня 2021 року. Детально про умови розмитнення – за цим посиланням.

Також нещодавно з’явилася інформація про те, що депутати збираються переглянути пільгові умови розмитнення автомобілів.