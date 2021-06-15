В Україні стартувало пільгове розмитнення «євроблях». Що треба знати власникам

Як можна розмитнити автомобіль на іноземних номерах за пільговими ставками

З 15 червня 2021 року автомобіль на іноземних номерах можна розмитнити за пільговими ставками. «Главком.Техно» нагадує, як це можна зробити.

Отже, щоб скористатися пільгами, власник «євробляхи» має знати наступне:

пільгові ставки розмитнення діятимуть до 10 листопада 2021 року, виключенням є лише машини, які належать ветеранам війни на Донбасі, які зможуть скористатися пільгами до 8 лютого 2022 року;

розмитнити автомобіль, який було ввезено до 31.12.2020, можна на будь-якій регіональній митниці;

для розмитнення треба заповнити митну декларацію чи звернутись до брокера;

вантажні авто мають відповідати екологічним нормам Євро-5, легкові – не нижче Євро-2;

вік автомобілів має бути не менше 5 років;

під пільгове розмитнення не потраплять автомобілі походженням з Російської Федерації;

якщо власник автомобіля порушив терміни вивозу автомобіля, але вивозить або розмитнює його, він має сплатити добровільний внесок в розмірі 8,5 тисячі гривень, у цьому випадку протокол про порушення митних правил закривається;

якщо штраф за порушення вже набув законної сили, цей внесок не звільняє від його сплати;

не підлягає митному оформленню та пропуску транспортний засіб, якщо суд виніс рішення про його конфіскацію, яке набрало законної сили.

Більш детально про пільгове розмитнення автомобілів на іноземних номерах «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.