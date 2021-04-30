Найдорожчий електромобіль Mercedes отримав спортивну версію

Mercedes тестує EMG-весію свого представницького електромобіля EQS

Нещодавно Mercedes презентував свій найдорожчий електромобіль – EQS, який, за великим рахунком, є електричною версією представницького седана S-Class. Але німці вирішили піти ще далі і підготували спортивну версію люксового електрокара.

Проектом традиційно займається AMG – підрозділ Mercedes, який відповідає за спортивні розробки компанії. Інженери вже вивели новинку на тести, про що свідчать шпіонські фотографії.

За попередніми даними Mercedes-AMG EQS двомоторну силову установку потужністю 761 кінських сил.

Динамічні характеристики новинки поки тримають в секреті. Проте можна припустити, що до першої «сотні» електрокар розганяється швидше, ніж за 4,3 секунди - стільки часу потрібно топового EQS 580 з 524-сильною установкою.

Mercedes EQS

Mercedes EQS було презентовано в квітні 2021 року. Електромобіль отримав батарею, яка дозволяє проїхати на одній зарядці близько 770 кілометрів (за циклом WLTP). Це один з найкращих показників серед сучасних електрокарів.

Детально про новинку «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

В українському офісі Mercedes вже повідомили, що електромобіль буде продаватися й в Україні.