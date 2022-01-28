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    Найкращі електромобілі сучасності зійшлися у двобої (відео)

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    Tesla Model S проти Lucid Air - Найкращі електромобілі сучасності зійшлися у двобої (відео)
    Tesla Model S проти Lucid Air
    скріншот з відео

    У заїздах на чверть милі позмагалися Tesla Model S та Lucid Air – найкращі електромобілі сучасності за запасом ходу

    Автори Youtube-каналу DragTimes влаштували двобій Tesla Model S Plaid та Lucid Air Dream Edition – двох найкращих електромобілів сучасності за запасом ходу.

    Tesla Model S Plaid оснащена трьома двигунами загальною потужністю більше тисячі кінських сил. А її маса складає більше двох тонн. При цьому автівка здатна розігнатися до «сотні» за 1,99 сек., а її максимальна швидкість становить 321 км/год.

    У топової версії Lucid Air – Dream Edition – теж виняткові показники. Два мотори також видають більше тисячі кінських сил, а маса складає 2,4 тонни. Від 0 до 100 км/год вона розганяється трішечки довше — 2,5 секунди.

    Загалом було проведено чотири заїзди, серед яких три старти були з місця, й один зі швидкості 25 миль на годину. Переможець – Tesla Model S Plaid – програв лише один з них, коли була відключена система Launch Control.

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    Теги: Електромобілі Tesla Model S Lucid Air
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    Найкращі електромобілі сучасності зійшлися у двобої (відео)