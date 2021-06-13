Tesla Model S Plaid: ціна, характеристики, запас ходу

Американська компанія презентувала свій найпотужніший електромобіль Tesla Model S в модифікації Plaid

Tesla презентувала нову, найпотужнішу версію седана Model S в модифікації Plaid. Новинку вже встигли назвати найшвидшим електромобілем в світі. І це майже правда. І зараз «Главком.Техно» поясне, чому саме так.

Отже, Tesla Model S Plaid прискорюється до 100 кілометрів на годину за 2,1 секунди. Це, дійсно, найкращий результат серед масових електромобілів. Але не слід забувати, що в світі ще є не масові електричні моделі. Наприклад, нещодавно презентований електричний спорткар Rimac Nevera, який розганяється до «сотні» за 1,9 секунди. І, станом на червень 2021 року, саме він очолює рейтинг найшвидших електромобілів в світі.

Детально про Rimac Nevera ми розповідали у матеріалі за цим посиланням.

Model S Plaid приводиться в рух установкою, що складається з трьох електромоторів і видає на піку 1034 кінські сили. Максимальна швидкість обмежена на позначці 322 кілометра на годину. За цим показником електромобіль Tesla теж поступається Rimac Nevera.

За словами керівника Tesla Ілона Маска, завдяки новій системі терморегулювання Plaid, так само, як і Porsche Taycan, може багаторазово розганятися без перегріву, властивого стандартної Model S.

Аеродинаміку Model S Plaid Маск охарактеризував як кращу серед всіх серійних автомобілів. Коефіцієнт лобового опору новинки склав 0,208. За цим показником електрокар виграє у, наприклад, Porsche Taycan Turbo (022). Але поступається електричному флагману Mercedes EQS (0,202).

У тому числі завдяки розвиненій аеродинаміці Model S Plaid може проїжджати на одній зарядці акумуляторів до 628 кілометрів. Раніше Маск обіцяв, що також буде версія с запасом ходу 837 кілометрів. Але потім відмовився від своїх слів.

Тож тепер Tesla Model S втратила звання електромобіля з найкращим запасом ходу. «Далекобійний» титул перейшов до Mercedes EQS, детально про який «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Поповнити запас ходу Model S Plaid на 300 кілометрів можна всього за 15 хвилин. Такого запасу ходу Маску здалося цілком достатньо: раніше заявленої версії Plaid + з 837-кілометровим пробігом без підзарядки у електрокара не буде.

Головна «фішка» в салоні - нова мультимедійна система з потужним графічним процесором від фірми AMD, що забезпечує продуктивність на рівні приставки Sony Playstation 5.

Комплекс оснащено 17-дюймовим дисплеєм. На ньому можна не тільки дивитися фільми, але і грати у відеоігри з допомогою бездротового контролера. За звук відповідає аудіосистема з 22 динаміками потужністю 920 Ват.

Крім цього, в списку оснащення:

цифрова приладова панель діагоналлю 12,3 дюйма;

восьмидюймовий дисплей для другого ряду;

система фільтрації повітря, яка вбиває віруси (у тому числі і коронавірус);

автопілот.

Ціни на новинку стартують зі 130 тисяч доларів.