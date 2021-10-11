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    Американці назвали найкращі електромобілі за запасом ходу

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    Американці з'ясували, який електромобіль має найкращий запас ходу - Американці назвали найкращі електромобілі за запасом ходу
    Американці з'ясували, який електромобіль має найкращий запас ходу
    Фото: Lucid

    Експерти в США з’ясували, які сучасні електромобілі мають найкращий запас ходу

    Цього року дебютувало багато цікавих електричних новинок. Деякі з них обіцяли рекордний запас ходу.

    Наприклад, керівник Tesla Ілон Маск свого часу обіцяв, що нова версія Model S матиме запас ходу близько 840 кілометрів. Але згодом бізнесмен відмовився від обіцяного, пояснивши це тим, що Model S і без того має відмінні технічні характеристики. Тож, у результаті все закінчилося тим, що Tesla просто збільшила запас ходу моделі Model S Long Range, хоча раніше обіцяла випустити окремо далекобійну версію – Plaid +.

    Також цього року дебютував перший електричний люксовий лімузин – Mercedes EQS, який назвали електричною версією S-Class. Німці пообіцяли запас ходу на рівні 770 кілометрів. Але за європейським циклом вимірювання WLTP. Тоді як американці використовують власний, більш жорсткий, цикл замірів – EPA.

    Ще один претендент на звання найбільш далекобійного електрокара, який дебютував цього року, – маловідомий широкому загалу електричний седан Lucid Air.

    Тож, виникло логічне питання: який з цих електромобілів найкрутіший з точки зору запасу ходу? Відповідь дали американські експерти, які протестували всі три електромобілі за єдиним стандартом – EPA.

    Lucid Air
    Lucid Air

    Результати виявилися наступними. Перше місце за запасом ходу посів новачок Lucid Air. Його найкращий результат у версії Dream Edition Range – 837 кілометрів на одному заряді. Це найкращий показник серед сучасних серійних результатів.

    Tesla Model S
    Tesla Model S

    Друге місце посіла Tesla Model S Long Range з результатом 652 кілометри на одній зарядці.

    Третя сходинка за американською методологією відходить до Tesla Model X Long Range, яка може проїжджати майже 600 кілометрів.

    Tesla Model 3
    Tesla Model 3

    Четверте місце – за Tesla Model 3 Long Range, показник якої за циклом EPA 568 кілометрів.

    А ось Mercedes EQS посів лише п’яту сходинку рейтингу. Американці наміряли лише 563 кілометри.

    Mercedes EQS
    Mercedes EQS

    До речі, єдиний електромобіль, який найближчим часом офіційно з’явиться в українських автосалонах, – це саме Mercedes EQS. Останнім часом німці дуже активні на українському ринку. І презентують у нас всі без виключення електричні новинки.

    Детально про Mercedes EQS «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: Електромобілі Tesla Mercedes Tesla Model S Lucid Air
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    Американці назвали найкращі електромобілі за запасом ходу