Найпопулярніший позашляховик в Україні перевірили на безпеку (відео)

Краш-тести пройшов Toyota Land Cruiser – найпопулярніший позашляховик в Україні

В Австралії перевірили на безпеку позашляховик Toyota Land Cruiser нового покоління, який отримав індекс 300. Краш-тести проводила Australasian NCAP – незалежна організація, що випробує безпеку нових автомобілів.

У тестах взяв участь Land Cruiser 300 з дизельним мотором об’ємом 3,3 літри. Позашляховик був оснащений:

вісьмома подушками безпеки;

ременями безпеки, що у разі небезпеки затягуються автоматично;

адаптивним круїз-контролем;

системами ABS та ESP;

системою автоматичного екстреного гальмування;

системою моніторингу «сліпих» зон;

системою контролю стану водія;

системою моніторингу руху у смузі.

Випробування за методикою ANCAP включають вісім етапів:

фронтальний удар на швидкості 64 км/год з перекриттям 40%;

фронтальний удар на швидкості 50 км/год з перекриттям 100%;

фронтальний удар з частковим перекриттям об деформований бар'єр, що рухається назустріч;

бічний удар;

бічний удар об стовп;

стендові випробування крісел (імітація удару ззаду);

тест на безпеку пішоходів;

випробування систем превентивної безпеки.

За результатами краш-тестів Toyota Land Cruiser заробив п'ять зірок. Безпеку водія та дорослих пасажирів оцінили на 89%. Безпеку пасажирів-дітей – 88%. Безпеку для пішоходів – 81%. Превентивну безпеку – 77%.