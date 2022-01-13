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    Найпопулярніший позашляховик в Україні перевірили на безпеку (відео)

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    Toyota Land Cruiser 300 перевірили на безпеку - Найпопулярніший позашляховик в Україні перевірили на безпеку (відео)
    Toyota Land Cruiser 300 перевірили на безпеку
    фото: ANCAP

    Краш-тести пройшов Toyota Land Cruiser – найпопулярніший позашляховик в Україні

    В Австралії перевірили на безпеку позашляховик Toyota Land Cruiser нового покоління, який отримав індекс 300. Краш-тести проводила Australasian NCAP – незалежна організація, що випробує безпеку нових автомобілів.

    У тестах взяв участь Land Cruiser 300 з дизельним мотором об’ємом 3,3 літри. Позашляховик був оснащений:

    • вісьмома подушками безпеки;
    • ременями безпеки, що у разі небезпеки затягуються автоматично;
    • адаптивним круїз-контролем;
    • системами ABS та ESP;
    • системою автоматичного екстреного гальмування;
    • системою моніторингу «сліпих» зон;
    • системою контролю стану водія;
    • системою моніторингу руху у смузі.

    Випробування за методикою ANCAP включають вісім етапів:

    • фронтальний удар на швидкості 64 км/год з перекриттям 40%;
    • фронтальний удар на швидкості 50 км/год з перекриттям 100%;
    • фронтальний удар з частковим перекриттям об деформований бар'єр, що рухається назустріч;
    • бічний удар;
    • бічний удар об стовп;
    • стендові випробування крісел (імітація удару ззаду);
    • тест на безпеку пішоходів;
    • випробування систем превентивної безпеки.

    За результатами краш-тестів Toyota Land Cruiser заробив п'ять зірок. Безпеку водія та дорослих пасажирів оцінили на 89%. Безпеку пасажирів-дітей – 88%. Безпеку для пішоходів – 81%. Превентивну безпеку – 77%.

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    Теги: Toyota Toyota Land Cruiser позашляховики
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    Найпопулярніший позашляховик в Україні перевірили на безпеку (відео)