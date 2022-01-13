Найпопулярніший позашляховик в Україні перевірили на безпеку (відео)
Краш-тести пройшов Toyota Land Cruiser – найпопулярніший позашляховик в Україні
В Австралії перевірили на безпеку позашляховик Toyota Land Cruiser нового покоління, який отримав індекс 300. Краш-тести проводила Australasian NCAP – незалежна організація, що випробує безпеку нових автомобілів.
У тестах взяв участь Land Cruiser 300 з дизельним мотором об’ємом 3,3 літри. Позашляховик був оснащений:
- вісьмома подушками безпеки;
- ременями безпеки, що у разі небезпеки затягуються автоматично;
- адаптивним круїз-контролем;
- системами ABS та ESP;
- системою автоматичного екстреного гальмування;
- системою моніторингу «сліпих» зон;
- системою контролю стану водія;
- системою моніторингу руху у смузі.
Випробування за методикою ANCAP включають вісім етапів:
- фронтальний удар на швидкості 64 км/год з перекриттям 40%;
- фронтальний удар на швидкості 50 км/год з перекриттям 100%;
- фронтальний удар з частковим перекриттям об деформований бар'єр, що рухається назустріч;
- бічний удар;
- бічний удар об стовп;
- стендові випробування крісел (імітація удару ззаду);
- тест на безпеку пішоходів;
- випробування систем превентивної безпеки.
За результатами краш-тестів Toyota Land Cruiser заробив п'ять зірок. Безпеку водія та дорослих пасажирів оцінили на 89%. Безпеку пасажирів-дітей – 88%. Безпеку для пішоходів – 81%. Превентивну безпеку – 77%.
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