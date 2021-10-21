На дорогах з’явилися інтерактивні радари. Як вони працюють

В Україні з’явилися перші інтерактивні радари, які визначають швидкість руху та показують її водіям

Відтепер українських водіїв контролюватимуть не лише камери автоматичної фіксації порушень. Їм на допомогу прийшли інтерактивні радари. Вони вміють визначати швидкість автомобілів та демонструвати її водіям.

Інтерактивний радар обладнаний датчиком руху, сонячною батареєю і екраном. Якщо водій їде менше 50 км/год, то швидкість на екрані відображається зеленим кольором. Якщо ж швидкість перевищено – колір змінюється на червоний.

За задумом поліції, інтерактивні радари повинні дисциплінувати водіїв, відображаючи реальну швидкість автомобілів на конкретній ділянці дороги. Ці пристрої психологічно діють на водіїв, завдяки чому вони зменшують швидкість.

Такі пристрої будуть ставити:

на ділянках доріг, де часто відбуваються аварії;

біля дитячих садків та шкіл;

перед пішохідними переходами.

Очікується, що завдяки інтерактивним радарах стане менше ДТП, які відбуваються через те, що водії порушують швидкісний режим.

Перші інтерактивні радари з’явилися на Харківщині. Але згодом вони можуть з’явитися і в інших областях.

Також вже у листопаді 2021 року в Україні зміняться правила дорожнього руху. Які нововведення чекають на водіїв, дивіться за цим посиланням.