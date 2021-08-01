В Україні дебютував найбільш очікуваний позашляховик року
Відбулася українська прем’єра нового покоління Toyota Land Cruiser, який отримав індекс 300
До України офіційно дістався найбільш очікуваний позашляховик року – Toyota Land Cruiser, який отримав індекс 300. В автосалонах новинка з’явиться найближчим часом. Поки що ж представники японського бренду розповіли про особливості абсолютно нового автомобіля.
Отже, мабуть, головна новина – Land Cruiser 300 побудовано на новій платформі. У купі з іншими нововведеннями це дозволило знизити вагу рамного позашляховика на 200 кілограмів. При цьому габарити і колісна база машини залишилися такими самими, як і у попередника.
Також нова конструкція дала змогу, знизити центр ваги і поліпшити її розподіл за осями.
Жорсткість кузова і рами збільшилися на 20%. Поздовжні несучі елементи і поперечки рами виконані з суцільнометалевих елементів високоміцної сталі, з'єднаних лазерним зварюванням.
Стійки і пороги теж сталеві. А ось передні крила, капот, дах і всі двері тепер виготовлені з алюмінію.
Ще одна особливість конструкції нового Land Cruiser – двері багажника позбулася відкидної стулки. Тепер це монолітний елемент. Звичайно ж, задні двері оснащені електроприводом і навіть безконтактним датчиком відкривання.
Підвіска теж зазнала змін: збільшено хід передніх амортизаторів, змінено положення задніх, з'явилися активні стабілізатори поперечної стійкості, які електроніка може налаштовувати незалежно один від одного. Це допомагає зменшити крен на асфальті і збільшити артикуляцію коліс на бездоріжжі.
Для рульового управління, як і раніше, використовується гідравлічний підсилювач, але з додаванням електричного моторчика на колонці. Він полегшує кермування в міських умовах, а також використовується для роботи електронних асистентів.
Повний привід – постійний з трьома примусовими жорсткими блокуваннями, адаптивною підвіскою, модернізованим системами Multi-Terrain Select і Crawl Control. Перша отримала нові режими – «Авто» і «Глибокий сніг». Друга тепер має «повзучий» круїз-контроль для бездоріжжя.
Інтер'єр теж повністю новий. З'явився 10,5-дюймовий проекційний дисплей і система активного придушення звуку двигуна вкупі з поліпшеною шумоізоляцією.
В оснащення входять:
- камери панорамного огляду;
- вентиляція та обігрів передніх і задніх сидінь;
- бездротова зарядка для смартфона;
- адаптивний круїз-контроль з утриманням в смузі;
- чотирьохзонний клімат-контроль;
- аудіосистема JBL з 14 динаміками.
Більш детальна інформація про модифікації та комплектації для України з’явиться 6 серпня, коли стартують офіційні продажі Toyota Land Cruiser у українських дилерів.