Названо топ-5 популярних іномарок, протипоказаних до покупки через регулярні поломки

Аутсайдером рейтингу надійності був визнаний начебто навіть преміальний Audi A3

У сучасному автопромі, який давно перетворився на одноразовий, повно машин, від яких простіше відмовитися, ніж постійно витрачати свої час, нерви і гроші через поломки, що регулярно виникають. Зі звітом про найневдаліші легковики останніх років, підготовлені авторитетними експертами галузі.

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Фахівці європейського автомобільного ринку WhatCar? опублікували результати чергового дослідження, в якому взяла участь незліченна кількість споживачів, які володіють популярними автомобілями віком від п’яти років. На основі їхніх відгуків експерти виявили найпроблемніші легковики, які систематично докучають своїм господарям експлуатаційними проблемами.

Примітно, що в ході збору інформації враховувалися не лише самі «болячки» і ступінь їх регулярності, а й серйозність технічних складностей, що виникають, а також вартість ліквідації несправностей і час, витрачений на їх усунення.

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Аутсайдером рейтингу надійності був визнаний начебто навіть преміальний Audi A3. Автомобіль масово лають споживачі за всілякі огріхи, причому майже 58% власників зверталися до технічних центрів через рік після покупки. Третина скарг пов’язана з некоректною роботою навігації та перманентними глюками головного пристрою, включаючи постійні збої мультимедійного комплексу. Дещо менше 30% власників А3 страждають від поломок в електрообладнанні.

Втім, набагато гірше, що власники «чотирьох кілець» часто стикаються з необхідністю ремонту зчеплення та коробки передач, а також із заміною акумуляторної батареї, що вмирає набагато раніше, ніж заявлений термін. А ще автовласники незадоволені якістю внутрішнього оздоблення, що швидко приходить у непридатність, і тонким лакофарбовим покриттям кузова. Ось вам і преміум – купив та пошкодував.

Не менш, якщо не більш преміальний Mercedes-Benz A-класу зайняв почесне друге місце антирейтингу. І найбільше нарікань викликає хвалений «гібрид», покликаний економити паливо, але аж ніяк не гроші покупців, змушених звертатися до автосервісу через низку технічних проблем. Починаючи з приводу ГРМ, закінчуючи «багами» електронного блоку управління. З подібними “болячками” зіткнулися 46% “мерсівників”. Практично стільки ж відчули на собі «принади» системи кондиціювання, що виходить з ладу. Крім того, більше половини власників негативно відгукуються про вічні проблеми з електрикою. Ось воно, справжня німецька якість. Данко шон!



Переходимо до більш приземлених моделей, тому що на третьому місці в списку найгірших легкових автомобілів розмістилася чеська Skoda Octavia , яка належить німецькому концерну VAG. Майже 55% «шкодників» привозили свої машини до техцентрів через півтора роки після придбання. Причини різні, але радості жодна з них не додає. Близько 30% автовласників мають регулярні проблеми з електрикою, 31% – з мультимедіа і стільки ж із навігаційною системою. Втім, не оминули і біди, пов’язані з ключовими агрегатами в машині. Зокрема, коробкою передач, зчепленням та маховиком, блоком антиблокувальної системи гальм та всілякими датчиками.

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До речі, проблеми з трансмісією і зчепленням відчувають власники кросоверів Skoda Kodiaq , а з електрикою – Volkswagen Golf . Адже колись німецька модель була еталоном у класі! Але, як ми бачимо, часи змінюються, і тепер «Гольф» може похвалитися лише низкою експлуатаційних проблем, серед яких характерна для «вагівських» авто «хвороба» мультимедійно-розважального комплексу та навігації. Дас іст фантастиш, не інакше!