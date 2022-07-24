Пустіть без мита євробляху! Українці місяць живуть на кордоні та позиваються проти уряду

Люди уже майже місяць живуть поблизу пунктів пропуску на кордоні

На митниці біля польського села Долгобичув (пропускний пункт з українського боку – Угринів) майже місяць залишаються українці, які не встигли перетнути український кордон до завершення періоду з нульовим розмитненням авто. Люди звернулися до суду з колективним позовом проти Кабміну та митниці. Про це кореспонденту «Главкому» розповіла Любов Кузнецова, яка наразі перебуває на кордоні з Україною.

Люди, які залишаються на кордоні, подали митну декларацію ще наприкінці червня і планували в’їхати в Україну до 1 липня, але митники їх не пропускали та затягували процес.

Щоб мати змогу перетнути кордон з придбаним автомобілем, митники радять розмитнити їх, але такі кошти мають далеко не всі. За розмитнення машини, купленої за 1000 євро, доведеться заплатити 2,5-3 тис. євро. Люди чекають, що влада зверне на них увагу, адже подали документи і стали в чергу, коли закон про нульове розмитнення ще діяв.

Люди, які залишаються у черзі, живуть у машинах і наметах. Багато хто залишив автомобілі на стоянках та поїхав додому з наміром повернутися, коли з’явиться можливість завезти авто в Україну. Однак багато людей все ще залишаються, адже їм далеко їхати додому. Співрозмовниця кореспондента «Главкому» Любов, наприклад, є жителькою Дніпропетровської області і добиратися додому їй більше тисячі кілометрів.

Схожа ситуація спостерігається і в інших митних пунктах на кордоні з Польщею. Там також уже майже місяць перебувають в очікування люди, які не встигли перетнути кордон до 1 липня.

Українці, які застрягли на митниці, звинувачують у своєму нинішньому становищі уряд, адже саме Кабмін обмежив кількість пунктів пропуску на митниці, через що і утворилися багатокілометрові черги. Вони наголошують, що для того, аби обмежити кількість митниць на в’їзд закон не приймався, – це було зроблено розпорядженням Кабміну.

«Своїм рішенням Кабмін фактично порушив Конституцію, бо з авто, яке є приватною власністю, я не можу вільно в’їхати в Україну, а лише там, де розпорядження», – заявила Любов Кузнецова.

За словами жінки, коли подавався позов, він мав більш ніж 150 позивачів. Наразі до позову долучилося уже більш ніж 200 осіб.

Як свідчать документи, надані «Главкому» Любов’ю Кузнецовою, предметом позову є визнання незаконним розпорядження Кабінету міністрів «Питання переміщення окремих транспортних засобів через митний кордон України» від 14 червня 2022 року № 479-р, а також незаконними дії Державної митної служби України за наслідком прийняття даного розпорядження Кабміну та закону № 7418 від 21 червня 2022 року.

Підставами звернення до суду є порушення права громадян на вільне пересування, встановлене ст. 33 Конституції України та права на розпорядження приватною власністю громадян України внаслідок обмеження пунктів перетину кордону та перешкоджання на пунктах перетину кордону при поверненні в Україну.

«До України завезли без розмитнення тисячі автомобілів вартістю від 100 до 200 тис. євро. А мито хочуть стягнути з тих, хто придбав ці авто і подав законну декларацію. З тих, хто їх придбав за останні, накопичені, позичені, з тих, хто повертається додому як біженець, з інвалідів, з тих, у кого воюють рідні і близькі, які не змогли поїхати, їх батьки, чоловіки і сини», – зазначається у позовній заяві.

Позивачі звертають увагу, що більшість пунктів пропуску на західному кордоні наразі не працюють, а ті, які працюють, не в змозі впоратися з величезними чергами.

«Владою свідомо порушено норми Конституції України щодо вільного пересування, щодо повернення додому, щодо права приватної власності, а також вчинено дії, що мають характер тортур. Люди живуть у спеку без умов і засобів існування, інваліди, матері з дітьми. Це всі ті, кому було можна перетнути кордон. І назад, маючи у якості приватної власності автомобілі, вони були змушені до перетину кордону в одну купу людей і машин, у десятки кілометрів черги, у дні і тижні очікування. А далі – десятки інших пунктів перетину, проте влада вирішила не впустити вчасно більшість з них», – наголошується у позовній заяві.

Позивачі заявляють, що «обмеження місць в’їзду в Україну до трьох за наявності ще 45 пунктів перетину кордону, за наявності просто пустуючих пунктів перетину кордону – взагалі нічим не обґрунтовується».

Згідно з законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування» №7418, передбачено повернення мита та ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів з 1 липня 2022 р. Проте, як зазначається у позовній заяві, приймаючи новий закон №7418 про ввезення автомобілів з розмитненням, законотворень не створив механізму припинення ввозу автомобілів без розмитнення. Тобто, Закон містить норму про розмитнення з 01.07.2022 р., але не містить заборону в’їзду авто, які подали декларації, не містить навіть вказівок щодо припинення їх реєстрації. Окрім того, закон не містить положення, яким забороняє ввезення автомобілів по вже зареєстрованих деклараціях, але митниця відмовила у в’їзді.

«Проте Державна митна служба України продовжила приймати і реєструвати попередні митні декларації, не закривши реєстру, не встановивши строків обмеження подачі таких декларацій, фактично заманюючи власних громадян у зашморг повного, а не пільгового розмитнення. Проте люди подали і зареєстрували під час дії чинного закону абсолютно легітимні митні документи. І держава, створивши перешкоди у можливості вчасно добратися додому для митного оформлення, повинна терміново створити механізм і умови повернення громадян в Україну», – заявляють позивачі.

Вони також заявляють, що у разі ігнорування цієї ситуації урядом, вони готові позиватися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Люди, які застрягли на митниці, також зверталися до народних депутатів з закликом про допомогу, однак звернення не дали очікуваних результатів.

Нагадаємо, із 1 липня розмитнення авто знову платне. Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 21 червня. Тепер українцям необхідно сплатити ПДВ та акциз (електрокари можна буде ввезти безкоштовно). Водночас саму процедуру розмитнення спрощено, її можна пройти за допомогою застосунку «Дія».

Як відомо, на початку квітня в Україні набув чинності закон №7190П, який на час воєнного стану скасовував мита, ПДВ та акциз на розмитнення автомобілів. У перші тижні війни автомобілі з-за кордону в Україну ввозилися лише для потреб військових, евакуації громадян та доставляння гуманітарних вантажів. А через місяць після масштабного військового вторгнення Верховна Рада скасувала податки та збори на імпорт автомобілів для всіх громадян.

Нардепка від «Батьківщини» Альона Шкрум заявила, що масове ввезення дорогих автомобілів під нульове розмитнення – це міф. Насправді, як зазначила депутатка, за час дії цієї норми до України завезли тільки 40 автомобілів, ціна яких перевищувала 2 млн грн.