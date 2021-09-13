Нью-Йорк заборонив продаж автівок на бензині після 2035 року

Першe аналогічну заборону ввела Каліфорнія в минулому році

Департамент охорони навколишнього середовища Нью-Йорка оголосив про плани по скороченню викидів парникових газів на 85 відсотків до 2050 року, а першим етапом реалізації проєкту стала заборона на продаж нових автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння з 2035 року, який підписала новий губернатор штату Кеті Хочул.

Таким чином, Нью-Йорк став другим в країні штатом, який оголосив ДВС поза законом, приєднавшись до Каліфорнії, де відповідний указ був підписаний минулої осені.

Прес-центр губернатора Нью-Йорка оголосив про підписання закону, який забороняє продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння з 2035 року. До цієї дати у продажу повинні залишитися тільки транспортні засоби з електричними силовими установками.

Заборона поширюється на легкові і малотоннажні автомобілі, а вантажівки середньої і великої вантажопідйомності підпадуть під дію нового закону на десять років пізніше – з 2045 року. Крім того, губернатор зажадала від уряду штату до 2023 року розробити стратегію розвитку транспортних засобів з нульовим рівнем викидів.

Відповідати за це буде Управління енергетичних досліджень і розробок Нью-Йорка (NYSERDA). Указ Кеті Хочул фактично дублює торішню ініціативу губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, який точно так же заборонив продавати нові машини з ДВС після 2035 року. Його рішення викликало хвилю обурення як серед автовиробників, так і у нафтовиків, а також критику від партії республіканців. Противники рішення відзначили його зайву категоричність і додали, що вартість електрокарів занадто висока для більшості американців.

Нагадаємо, компанія Ford вирішила покинути ще одну країну – Індію, яка входить в п’ятірку найбільших авторинків світу. Причиною став низький попит і великі збитки: за останнє десятиліття вони склали понад $2 млрд, і подальші прогнози були невтішні. У зв’язку з цим Ford зупиняє виробництво автомобілів на індійських заводах, але якийсь час буде імпортувати в Індію готові машини.