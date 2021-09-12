Над Нью-Йорком виросли дві колони світла в пам'ять про теракти 11 вересня

Видимі за 100 км колони світла виросли в Нью-Йорку в пам'ять про теракти 11 вересня

Промені, які виходять з 88 прожекторів, видно на відстані в 100 кілометрів

Над Манхеттеном (Нью-Йорк) в пам'ять про жертви терактів 11 вересня 2001 року зросли дві колони світла. Про це повідомляють американські ЗМІ.

Промені, які виходять з 88 прожекторів, видно на відстані в 100 кілометрів. Акція називається Tribute in Light ( «Данина пам'яті в світі»).

Зараз оточення навколо меморіалу на місці веж-близнюків знято, будь-який бажаючий може віддати данину пам'яті загиблим.

Дати з 10 по 12 вересня в Америці оголошені днями молитви і пам'яті про жертви терактів. Президент США Джо Байден закликав жителів інших країн приєднатися до заходів.

Нагадаємо, сьогодні світ згадує трагічні події 11 вересня 2001 року, коли у США було здійснено наймасштабніший в історії людства терористичний акт.

Теракт 11 вересня 2001 року в США – серія терористичних атак, під час яких терористи-смертники на захоплених літаках атакували вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і будівлю Пентагону у Вашингтоні.

До слова, президент США Джо Байден у п’ятницю, 3 вересня 2021 року, на вимогу родичів потерпілих, підписав указ про розсекречення всіх документів щодо розслідування терактів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку.