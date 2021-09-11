Ford йде з Індії. Тисячі людей залишаться без роботи

Компанія зазнала понад $2 млрд збитків

Компанія Ford вирішила покинути ще одну країну – Індію, яка входить в п'ятірку найбільших авторинків світу. Причиною став низький попит і великі збитки: за останнє десятиліття вони склали понад $2 млрд, і подальші прогнози були невтішні. У зв'язку з цим Ford зупиняє виробництво автомобілів на індійських заводах, але якийсь час буде імпортувати в Індію готові машини, повідомляє Reuters.

З моменту приходу Ford в Індію пройшло 25 років, проте за цей час марка так і не змогла зміцнитися на місцевому ринку, де домінують азіатські виробники. На сьогоднішній день частка американської марки становить всього 2% від всіх продажів в країні, незважаючи на значні інвестиції.

Компанії не вдалося знайти шлях до довгострокової прибутковості. Крім стабільно слабкого попиту, причиною для згортання діяльності Ford став зрив угоди про спільне підприємство з індійською Mahindra&Mahindra, яка дозволила б американцям економити на виробництві. Крім цього, пріоритет Ford змістився з боротьби за ринки в сторону електрифікації модельного ряду і розвитку технологій, що вимагають великих вкладень.

В рамках плану до четвертого кварталу 2021 року Ford завершить виробництво на підприємстві в Сананд, а в Ченнаї на півдні Індії – до 2022 року. Сумарна виробнича потужність обох підприємств досягає 440 тис. автомобілів на рік, але на сьогоднішній день Ford використовує не більше 25% їх можливостей. Закриття заводів виллється в звільнення близько 4 тис. чоловік.

Ford продовжить продавати в Індії деякі моделі, але вже за рахунок імпорту, а також буде підтримувати дилерів і не припинить обслуговування існуючих клієнтів. При цьому наголошується, що завод з виробництва двигунів в Сананд продовжить працювати – там збирають мотори для пікапів Ranger.

Індія – не єдиний великий ринок, який Ford покинув за останні роки. У 2019 році компанія пішла з Росії, а в 2021-у зупинила виробництво в Бразилії, де була присутня більше століття.

Нагадаємо, українські водії добре підготувалися до першого вересня – в останній місяць літа імпорт вживаних автомобілів виріс на 56%.