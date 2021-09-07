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    На трасі Київ-Чоп зіткнулися три вантажівки: перекрито ділянку дороги

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    Внаслідок ДТП на Дубенщині травмувалися двоє осіб - На трасі Київ-Чоп зіткнулися три вантажівки: перекрито ділянку дороги
    Внаслідок ДТП на Дубенщині травмувалися двоє осіб
    Фото: Нацполіція

    Унаслідок ДТП водій автомобіля MAN зазнав тяжких травм, його госпіталізували до реанімації

    У Рівненській області сталася ДТП із трьома вантажівками, внаслідок якої постраждали двоє людей. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Рівненській області.

    Аварія трапилася близько 16:00 на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Привільне.

    Житель Львівщини, 52-річний водій вантажівки MAN, рухаючись у правій смузі в напрямку Львова, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та врізався в нерухомий автомобіль дорожньої служби Ford Cargo, працівники якої проводили ямковий ремонт.

    Автомобіль ремонтників від удару наїхав на автомобіль МАЗ, який стояв попереду і належить місцевому ТОВ.

    Унаслідок ДТП водій автомобіля MAN зазнав тяжких травм, його госпіталізували до реанімації.

    Крім того, травмувався чоловік, який проводив ремонтні роботи, - він перебуває у травматології.

    Ділянку дороги, де сталася ДТП, перекрито для транспорту.

    Нагадаємо, у Києві на проспекті Степана Бандери зіткнулися автомобілі «Лада» та Renault Logan. Автопригода сталася поблизу станції метро «Почайна».

    Також, на Окружній дорозі у Києві сталась ДТП з бензовозом. Транспортний засіб врізався у відбійник на обочині дороги.

    Теги: ДТП вантажівки водій автомобіль аварія Рівненщина
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    На трасі Київ-Чоп зіткнулися три вантажівки: перекрито ділянку дороги