На трасі Київ-Чоп зіткнулися три вантажівки: перекрито ділянку дороги

Унаслідок ДТП водій автомобіля MAN зазнав тяжких травм, його госпіталізували до реанімації

У Рівненській області сталася ДТП із трьома вантажівками, внаслідок якої постраждали двоє людей. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Рівненській області.

Аварія трапилася близько 16:00 на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Привільне.

Житель Львівщини, 52-річний водій вантажівки MAN, рухаючись у правій смузі в напрямку Львова, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та врізався в нерухомий автомобіль дорожньої служби Ford Cargo, працівники якої проводили ямковий ремонт.

Автомобіль ремонтників від удару наїхав на автомобіль МАЗ, який стояв попереду і належить місцевому ТОВ.

Унаслідок ДТП водій автомобіля MAN зазнав тяжких травм, його госпіталізували до реанімації.

Крім того, травмувався чоловік, який проводив ремонтні роботи, - він перебуває у травматології.

Ділянку дороги, де сталася ДТП, перекрито для транспорту.

Нагадаємо, у Києві на проспекті Степана Бандери зіткнулися автомобілі «Лада» та Renault Logan. Автопригода сталася поблизу станції метро «Почайна».

Також, на Окружній дорозі у Києві сталась ДТП з бензовозом. Транспортний засіб врізався у відбійник на обочині дороги.