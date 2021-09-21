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    Обережно, потопельники. Експерти попередили покупців вживаних автомобілів

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    У США ураган Іда пошкодив більше 200 тис. автомобілів - Обережно, потопельники. Експерти попередили покупців вживаних автомобілів
    У США ураган Іда пошкодив більше 200 тис. автомобілів
    Фото з відкритих джерел

    Найближчим часом в автосалонах, у тому числі й в Україні, можуть з’явитися вживані автомобілі, які пережили ураган Іда

    У серпні-вересні 2021 року східне узбережжя США охопив ураган Іда, який приніс американцям багато лиха. Наприклад, Carfax – онлайн-сервіс, який надає інформацію про вживані автомобілі – підрахував: негода пошкодила більше 200 тис. автомобілів.

    Експерти попереджають: велика кількість потопельників може виявитися в автосалонах. І це стосується, у тому числі, й України.

    При цьому покупця навряд чи поставлять до відома, що машина постраждала від повені, а самі пошкодження можуть бути ретельно приховані.

    Також відзначається, що багато затоплених автомобілів часто виглядають нормально на перший погляд, однак в процесі експлуатації неминуче почнуть проявлятимуться неприємності.

    «Затоплені автомобілі буквально гниють зсередини, і неспеціалістам часто важко це виявити», – пояснює Кріс Басо, представник Carfax.

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    Обережно, потопельники. Експерти попередили покупців вживаних автомобілів
    Обережно, потопельники. Експерти попередили покупців вживаних автомобілів
    Обережно, потопельники. Експерти попередили покупців вживаних автомобілів
    Обережно, потопельники. Експерти попередили покупців вживаних автомобілів
    Обережно, потопельники. Експерти попередили покупців вживаних автомобілів
    Обережно, потопельники. Експерти попередили покупців вживаних автомобілів
    Обережно, потопельники. Експерти попередили покупців вживаних автомобілів
    Обережно, потопельники. Експерти попередили покупців вживаних автомобілів
    Обережно, потопельники. Експерти попередили покупців вживаних автомобілів

    Тому Carfax радить клієнтам бути уважними й обережними в процесі перевірки та вибору автомобіля. Необхідно шукати ознаки ушкоджень від повені, такі як:

    • несвіжий запах;
    • конденсат на панелі приладів;
    • вологі килимки або оббивка;
    • іржа на металевих елементах;
    • сліди бруду або піску під сидінням або в бардачку.

    Раніше експерти повідомляли, що вживані автомобілі в США стрімко подешевшали. Всі подробиці – за посиланням.

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    Теги: ДТП США автомобіль негода
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    Обережно, потопельники. Експерти попередили покупців вживаних автомобілів