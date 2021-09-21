Обережно, потопельники. Експерти попередили покупців вживаних автомобілів

У США ураган Іда пошкодив більше 200 тис. автомобілів

Найближчим часом в автосалонах, у тому числі й в Україні, можуть з’явитися вживані автомобілі, які пережили ураган Іда

У серпні-вересні 2021 року східне узбережжя США охопив ураган Іда, який приніс американцям багато лиха. Наприклад, Carfax – онлайн-сервіс, який надає інформацію про вживані автомобілі – підрахував: негода пошкодила більше 200 тис. автомобілів.

Експерти попереджають: велика кількість потопельників може виявитися в автосалонах. І це стосується, у тому числі, й України.

При цьому покупця навряд чи поставлять до відома, що машина постраждала від повені, а самі пошкодження можуть бути ретельно приховані.

Також відзначається, що багато затоплених автомобілів часто виглядають нормально на перший погляд, однак в процесі експлуатації неминуче почнуть проявлятимуться неприємності.

«Затоплені автомобілі буквально гниють зсередини, і неспеціалістам часто важко це виявити», – пояснює Кріс Басо, представник Carfax.

Тому Carfax радить клієнтам бути уважними й обережними в процесі перевірки та вибору автомобіля. Необхідно шукати ознаки ушкоджень від повені, такі як:

несвіжий запах;

конденсат на панелі приладів;

вологі килимки або оббивка;

іржа на металевих елементах;

сліди бруду або піску під сидінням або в бардачку.

Раніше експерти повідомляли, що вживані автомобілі в США стрімко подешевшали. Всі подробиці – за посиланням.