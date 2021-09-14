Американські автомобілі різко подешевшали. На які машини впала ціна

Вживані автомобілі із США можна купити дешевше. Але доведеться довго чекати

Вживані автомобілі із США можна купити зі значним дисконтом. Але не поспішайте радіти. Це пов’язано з логістичними труднощами. Про це повідомляє сайт UBR з посиланням на Олександра Короля, директора Automax, компанії, яка займається доставкою машин із Штатів.

За даними експерта, значно впали ціни на автомобілі з пробігом на Західному узбережжі. Моделі, які ще минулого тижня коштували $12-13 тисяч, тепер віддають за $7-8 тис. Причина обвалу цін – проблеми з відправкою.

Відвантажити автомобіль з цього регіону морем зараз практично неможливо. Морські термінали забиті під зав’язку. Тож продавцям немає куди дівати свої машини.

До проблем з логістикою призвів дефіцит контейнерів. Через відновлення економіки Китаю зараз на них величезний попит. Китайські компанії готові платити за вільні контейнери майже будь-які гроші. Якщо в середньому на ринку ціна оренди контейнера становить $3,5-4 тис., то китайські виробники пропонують у три-чотири рази більше.