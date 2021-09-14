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    Американські автомобілі різко подешевшали. На які машини впала ціна

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    У США не вистачає контейнерів для відправлення вживаних автомобілів - Американські автомобілі різко подешевшали. На які машини впала ціна
    У США не вистачає контейнерів для відправлення вживаних автомобілів
    Фото з відкритих джерел

    Вживані автомобілі із США можна купити дешевше. Але доведеться довго чекати

    Вживані автомобілі із США можна купити зі значним дисконтом. Але не поспішайте радіти. Це пов’язано з логістичними труднощами. Про це повідомляє сайт UBR з посиланням на Олександра Короля, директора Automax, компанії, яка займається доставкою машин із Штатів.

    За даними експерта, значно впали ціни на автомобілі з пробігом на Західному узбережжі. Моделі, які ще минулого тижня коштували $12-13 тисяч, тепер віддають за $7-8 тис. Причина обвалу цін – проблеми з відправкою.

    Відвантажити автомобіль з цього регіону морем зараз практично неможливо. Морські термінали забиті під зав’язку. Тож продавцям немає куди дівати свої машини.

    До проблем з логістикою призвів дефіцит контейнерів. Через відновлення економіки Китаю зараз на них величезний попит. Китайські компанії готові платити за вільні контейнери майже будь-які гроші. Якщо в середньому на ринку ціна оренди контейнера становить $3,5-4 тис., то китайські виробники пропонують у три-чотири рази більше.

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    Американські автомобілі різко подешевшали. На які машини впала ціна