Парламент дозволив українцям не проходити теорію в автошколах

Практичний курс, як і раніше, потрібно буде проходити в автошколі

Люди, які вирішили вчити правила дорожнього руху самостійно, мають допускатися до теоретичного іспиту на рівних правах із курсантами автошкіл

Верховна Рада дозволила самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання водійського посвідчення. Відповідний законопроєкт №7354 у четвер підтримав 271 депутат, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Попередня редакція закону про дорожній рух вимагала від майбутніх водіїв проходити підготовку, зокрема теоретичну, в акредитованих закладах.

Депутати змінили це положення, встановивши, що «особа, яка бажає отримати право на керування транспортними засобами відповідної категорії чи типу, зобов'язана пройти медичний огляд, відповідну підготовку в акредитованому закладі або самостійно опанувати зміст теоретичного модуля типової навчальної програми».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Люди, які вирішили вчити правила дорожнього руху самостійно, мають допускатися до теоретичного іспиту на рівних правах із курсантами автошкіл.

Практичний курс, як і раніше, потрібно буде проходити в автошколі.

Депутати також доповнили Кодекс України про адміністративні правопорушення двома новими статтями:

ст. 127-3 – порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (карається штрафом від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів, тобто 8500 – 13 600 грн);

ст. 127-4 – порушення порядку державної акредитації автошкіл та приймання іспитів (карається штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів, тобто 8500 – 17 000 грн; а для працівників МВС – від 1000 до 3000 мінімумів, тобто 17 000 – 51 000 грн).

Нові штрафи набудуть чинності наступного дня після опублікування закону, а положення про самостійне проходження теорії – через три місяці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше Рада дозволила реєстрацію авто з правим кермом, проте не всім.