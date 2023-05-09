Деякі водії можуть не платити за автострахування. Як отримати пільгу
Довіреність на керування автомобілем не підходить для звільнення від оформлення автострахування
Власники автомобілів обов'язково повинні оформити страхування на автомобіль. Але є категорії водіїв, які від цього звільнені. Про це інформує «Український ветеранський фонд».
Так, згідно з чинним законодавством України передбачено звільнення від оформлення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності таких категорій громадян, як:
- учасники бойових дій;
- потерпілі учасники Революції гідності;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- особи з інвалідністю I групи, які особисто керують належними їм транспортними засобами;
- особи, що керують транспортним засобом, що належить особі з інвалідністю I групи, у її присутності.
Під пільги потрапляють машини за:
- правом власності;
- договором підряду;
- договором про оренду.
«Довіреність на керування автомобілем не підходить для звільнення від оформлення автострахування. Цей документ не підтверджує те, що особа є законним власником наземного транспортного засобу», – наголошують у фонді та нагадують, що пільга від держави є персоналізованою.
Щоб підтвердити право на пільгу потрібно мати:
- посвідчення учасника бойових дій
- документи, які підтверджують право володіння чи користування автомобілем.
Зазначається, що якщо автомобілем, яке належить особі зі статусом УБД буде керувати особа без такого статусу, то їй потрібно оформити автоцивілку. В іншому випадку, працівники Патрульної поліції матимуть право виписати штраф, а оплата збитків, постраждалих буде відбуватися коштом такого водія.
Нагадаємо, у травні на 16 західних пунктах пропуску України водії вантажівок зможуть скористатись електронною чергою. Із липня ця послуга буде доступною вже для автобусів, зі серпня – для легкових авто. Про це під час засідання уряду 2 травня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
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