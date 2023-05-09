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Деякі водії можуть не платити за автострахування. Як отримати пільгу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Деякі водії можуть не платити за автострахування. Як отримати пільгу
Певні категорії громадян можуть не платити за автоцивілку
фото з відкритих джерел

Довіреність на керування автомобілем не підходить для звільнення від оформлення автострахування

Власники автомобілів обов'язково повинні оформити страхування на автомобіль. Але є категорії водіїв, які від цього звільнені. Про це інформує «Український ветеранський фонд».

Так, згідно з чинним законодавством України передбачено звільнення від оформлення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності таких категорій громадян, як:

  • учасники бойових дій;
  • потерпілі учасники Революції гідності;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • особи з інвалідністю I групи, які особисто керують належними їм транспортними засобами;
  • особи, що керують транспортним засобом, що належить особі з інвалідністю I групи, у її присутності.

Під пільги потрапляють машини за:

  • правом власності;
  • договором підряду;
  • договором про оренду.

«Довіреність на керування автомобілем не підходить для звільнення від оформлення автострахування. Цей документ не підтверджує те, що особа є законним власником наземного транспортного засобу», – наголошують у фонді та нагадують, що пільга від держави є персоналізованою.

Щоб підтвердити право на пільгу потрібно мати:

  • посвідчення учасника бойових дій
  • документи, які підтверджують право володіння чи користування автомобілем.

Зазначається, що якщо автомобілем, яке належить особі зі статусом УБД буде керувати особа без такого статусу, то їй потрібно оформити автоцивілку. В іншому випадку, працівники Патрульної поліції матимуть право виписати штраф, а оплата збитків, постраждалих буде відбуватися коштом такого водія. 

Нагадаємо, у травні на 16 західних пунктах пропуску України водії вантажівок зможуть скористатись електронною чергою. Із липня ця послуга буде доступною вже для автобусів, зі серпня – для легкових авто. Про це під час засідання уряду 2 травня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Теги: машини штраф автомобіль пільга страхування звільнення

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