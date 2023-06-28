Рада дозволила реєстрацію авто з правим кермом, проте не всім

На час воєнного стану і трьох місяців після його скасування військовослужбовці можуть вільно використовувати авто з правим кермом

Чинний закон України про дорожній рух забороняє використання транспортних засобів з правим розташуванням керма

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9238, який легалізує автомобілі з правим кермом в Силах оборони України. За нього проголосували за основу і в цілому 279 народних депутатів. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

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Чинний закон України про дорожній рух забороняє використання транспортних засобів з правим розташуванням керма.

Депутати вирішили, що на час воєнного стану і трьох місяців після його скасування військовослужбовці можуть вільно використовувати такі автомобілі під час виконання службових обов'язків.

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«Сили оборони України мають нагальну потребу в автомобілях, здатних долати бездоріжжя, а також мають високу прохідність та хорошу маневровість. Це, зокрема, пікапи, позашляховики, мікроавтобуси, та різноманітні спецавтомобілі. Велику кількість автомобілів з відповідними технічними характеристиками можна придбати у Великобританії, але з огляду на лівосторонній рух у цій країні, вони мають праве розташування керма», – йдеться в пояснювальній записці.

Ухвалений закон дозволить вільно їх імпортувати для передання військовим формуванням.

До слова, в Україні хочуть заборонити купувати авто боржникам за послуги Житлово-комунального господарства. Це передбачає новий урядовий законопроєкт №9363.