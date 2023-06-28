Головна Техно Авто
search button user button menu button

Рада дозволила реєстрацію авто з правим кермом, проте не всім

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рада дозволила реєстрацію авто з правим кермом, проте не всім
На час воєнного стану і трьох місяців після його скасування військовослужбовці можуть вільно використовувати авто з правим кермом
фото ілюстративне

Чинний закон України про дорожній рух забороняє використання транспортних засобів з правим розташуванням керма

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9238, який легалізує автомобілі з правим кермом в Силах оборони України. За нього проголосували за основу і в цілому 279 народних депутатів. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Чинний закон України про дорожній рух забороняє використання транспортних засобів з правим розташуванням керма.

Депутати вирішили, що на час воєнного стану і трьох місяців після його скасування військовослужбовці можуть вільно використовувати такі автомобілі під час виконання службових обов'язків.

«Сили оборони України мають нагальну потребу в автомобілях, здатних долати бездоріжжя, а також мають високу прохідність та хорошу маневровість. Це, зокрема, пікапи, позашляховики, мікроавтобуси, та різноманітні спецавтомобілі. Велику кількість автомобілів з відповідними технічними характеристиками можна придбати у Великобританії, але з огляду на лівосторонній рух у цій країні, вони мають праве розташування керма», – йдеться в пояснювальній записці.

Ухвалений закон дозволить вільно їх імпортувати для передання військовим формуванням.

До слова, в Україні хочуть заборонити купувати авто боржникам за послуги Житлово-комунального господарства. Це передбачає новий урядовий законопроєкт №9363.

Теги: Верховна Рада автомобіль військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для виклику авто потрібно оформити доставку через мобільний додаток
У Литві безпілотні автомобілі самотужки доставляють їжу з супермаркетів (фото)
Сьогодні, 11:21
Южаніна: «У разі підтвердження інформації реєструвати транспортний засіб такому покупцю буде заборонено»
Українцям з боргами за комуналку заборонять купувати автомобілі – законопроєкт
23 червня, 16:12
В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів стала Toyota RAV-4
Українці встановили рекорд із покупки гібридних автомобілів: топ-3 авто (фото)
13 червня, 13:58

Авто

Рада дозволила реєстрацію авто з правим кермом, проте не всім
Рада дозволила реєстрацію авто з правим кермом, проте не всім
У Литві безпілотні автомобілі самотужки доставляють їжу з супермаркетів (фото)
У Литві безпілотні автомобілі самотужки доставляють їжу з супермаркетів (фото)
Facebook та Instagram заборонять доступ до новин жителям Канади: названо причину
Facebook та Instagram заборонять доступ до новин жителям Канади: названо причину
Українці встановили рекорд із покупки гібридних автомобілів: топ-3 авто (фото)
Українці встановили рекорд із покупки гібридних автомобілів: топ-3 авто (фото)
Лідер Сенату США планує секретні брифінги щодо штучного інтелекту
Лідер Сенату США планує секретні брифінги щодо штучного інтелекту
Електромобілі купують частіше: МВС назвало причину
Електромобілі купують частіше: МВС назвало причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
172K
Ситуація на Запорізькій АЕС: «Глава МАГАТЕ втратив нейтральність. Треба готуватися до найгіршого»
68K
Командирів підрозділів «Вагнер» затримано у Сирії – ЗМІ
50K
Корм для диких тварин заготовляють лісники на Вінниччині (фото)
21K
Окупанти влучили в кафе в центрі Краматорська: багато поранених (відео)
20K
Ракетний удар по Краматорську: росіяни вбили двох 14-річних сестер (фото)
15K
ISW пояснило, нащо Лукашенку потрібні «вагнерівці»

Новини

Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
Сьогодні, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
26 червня, 05:47
Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на дії військ РФ в Україні
26 червня, 04:30

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту