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    Рідкісний суперседан Bugatti виставили на продаж (фото)

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    Рідкісний автомобіль Bugatti виставили на продаж - Рідкісний суперседан Bugatti виставили на продаж (фото)
    Рідкісний автомобіль Bugatti виставили на продаж
    фото: Schaltkulisse

    Унікальний EB 112 був побудований всього в трьох екземплярах

    Німецька компанія Schaltkulisse продає один з трьох випущених прототипів седана Bugatti EB 112. Про це повідомляється на сайті компанії.

    Автомобіль з номером шасі ZA9CC030ERCD39002 був замовлений швейцарським клієнтом марки 27 квітня 1993 року, але через всі відомі фінансові проблеми у компанії Bugatti зібрали його тільки в лютому 2000 року, майже через сім років. З того часу у EB 112 був лише один власник і компанія, яка продає автомобіль, стверджує, що він бездоганно виглядає і перебуває у справному стані.

    Всі три випущені седани формально вважаються прототипами, адже до серійного провадження справа так і не дійшла. Перший автомобіль був зібраний в італійському ательє Pininfarina, після чого випуск EB 112 мав стартувати на фабриці Bugatti у Кампогальяно.

    Цим планам так і не судилося збутися – ще два екземпляри суперседану, які почали збирати, були збудовані силами гоночної команди Монако вже після продажу Bugatti концерну Volkswagen.

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    Рідкісний суперседан Bugatti виставили на продаж (фото)
    Рідкісний суперседан Bugatti виставили на продаж (фото)
    Рідкісний суперседан Bugatti виставили на продаж (фото)
    Рідкісний суперседан Bugatti виставили на продаж (фото)
    Рідкісний суперседан Bugatti виставили на продаж (фото)
    Рідкісний суперседан Bugatti виставили на продаж (фото)
    Рідкісний суперседан Bugatti виставили на продаж (фото)
    Рідкісний суперседан Bugatti виставили на продаж (фото)
    Рідкісний суперседан Bugatti виставили на продаж (фото)
    Рідкісний суперседан Bugatti виставили на продаж (фото)
    Рідкісний суперседан Bugatti виставили на продаж (фото)
    фото: Schaltkulisse

    EB 112 оснащений 6,0-літровим двигуном V12 потужністю 450 кінських сил та 5-ступінчастою механічною коробкою передач. Седан завдовжки 5070 мм, шириною 1960 мм і висотою 1405 мм розганявся з місця до 100 км на годину всього за 4,3 секунди.

    За два з лишком десятки років швейцарець, чиє ім'я не розкривається, встиг проїхати на суперседані лише 4000 кілометрів. Вартість уживаного Bugatti EB 112 компанія готова розкрити тільки в ході особистих переговорів з потенційним покупцем, але можна сказати напевно, що у випадку такого рідкісного і неординарного автомобіля йдеться про кілька мільйонів євро.

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    Теги: автомобіль Монако Volkswagen Bugatti
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    Рідкісний суперседан Bugatti виставили на продаж (фото)