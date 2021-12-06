Рідкісний суперседан Bugatti виставили на продаж (фото)

Унікальний EB 112 був побудований всього в трьох екземплярах

Німецька компанія Schaltkulisse продає один з трьох випущених прототипів седана Bugatti EB 112. Про це повідомляється на сайті компанії.

Автомобіль з номером шасі ZA9CC030ERCD39002 був замовлений швейцарським клієнтом марки 27 квітня 1993 року, але через всі відомі фінансові проблеми у компанії Bugatti зібрали його тільки в лютому 2000 року, майже через сім років. З того часу у EB 112 був лише один власник і компанія, яка продає автомобіль, стверджує, що він бездоганно виглядає і перебуває у справному стані.

Всі три випущені седани формально вважаються прототипами, адже до серійного провадження справа так і не дійшла. Перший автомобіль був зібраний в італійському ательє Pininfarina, після чого випуск EB 112 мав стартувати на фабриці Bugatti у Кампогальяно.

Цим планам так і не судилося збутися – ще два екземпляри суперседану, які почали збирати, були збудовані силами гоночної команди Монако вже після продажу Bugatti концерну Volkswagen.

EB 112 оснащений 6,0-літровим двигуном V12 потужністю 450 кінських сил та 5-ступінчастою механічною коробкою передач. Седан завдовжки 5070 мм, шириною 1960 мм і висотою 1405 мм розганявся з місця до 100 км на годину всього за 4,3 секунди.

За два з лишком десятки років швейцарець, чиє ім'я не розкривається, встиг проїхати на суперседані лише 4000 кілометрів. Вартість уживаного Bugatti EB 112 компанія готова розкрити тільки в ході особистих переговорів з потенційним покупцем, але можна сказати напевно, що у випадку такого рідкісного і неординарного автомобіля йдеться про кілька мільйонів євро.