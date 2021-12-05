Відомі електромобілі протестували на запас ходу та назвали лідера

Mercedes EQS переміг у змаганні на далекобійність

Німецькі експерти перевірили топові електрокари в реальних умовах

Експерти знаного німецького видання Auto Bild перевірили топові електрокари в реальних умовах. Для тестування обрали 10 популярних електричних моделей та проїхалися автобаном.

Всі автомобілі рухалися в однакових умовах з однією швидкістю – 130 кілометрів за годину.

Найгірший показник у Mercedes-Benz EQV 300. На одному заряді він зміг проїхати лише 273 кілометри.

Наступний не дуже ефективний електрокар – Kia e-Soul з показником 280 кілометрів.

Трохи краще себе показали Hyundai Ioniq 5 з 290 кілометрів.

Кросовер Kia EV6 протягнув 295 кілометрів.

Volkswagen ID.4 GTX вдалося проїхати 332 кілометри.

Першу п’ятірку відкриває Porsche Taycan 4S. На спорткарі вдалося проїхати 352 км.

Його обігнали Audi RS e-tron GT і Ford Mustang Mach-E GT з однаковим результатом – 367 кілометрів.

На другому місці рейтингу опинився кросовер від баварців – BMW iX xDrive50. Він проїхав на одному заряді 434 кілометри.

Найбільший показник також у німців – Mercedes-Benz EQS 580 4Matic проїхав рекордні 444 кілометри. наступного року EQS має з'явитися і в Україні. Детально про цей електромобіль «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.