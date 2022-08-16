Швидке розмитнення авто в «Дії»: Шмигаль розповів подробиці

Замість нинішніх чотирьох платежів для розмитнення авто тепер буде один

Запропонований урядом законопроєкт щодо розмитнення автомобілів через «Дію» передбачає суттєве спрощення процедури. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр нагадав, що уряд ще в червні подав до Верховної Ради законопроєкт щодо розмитнення авто через «Дію». Він також назвав низку переваг, які передбачає цей документ.

«Люди чекають цих змін. Швидке розмитнення – не єдина новація цього законопроєкту. Усуваємо також людський фактор у питанні визначення ставок, за якими відбувається розмитнення. Тобто всі можливі схеми із заниженням вартості, підробленими інвойсами, неіснуючими пошкодження – усе це має зникнути раз і назавжди. Запропоновані процес і формула, за якими відбувається розмитнення, максимально прості. Заповнення форми – до 10 хвилин, і одразу сплата через «Дію», – зазначив очільник уряду.

Шмигаль також наголосив, що замість нинішніх чотирьох платежів, які створювали бюрократію і складнощі, тепер буде один платіж.

Нагадаємо, із 1 липня розмитнення авто знову платне. Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 21 червня. Тепер українцям необхідно сплатити ПДВ та акциз (електрокари можна буде ввезти безкоштовно). Водночас саму процедуру розмитнення спрощено, її можна пройти за допомогою застосунку «Дія».

Як відомо, на початку квітня в Україні набув чинності закон №7190П, який на час воєнного стану скасовував мита, ПДВ та акциз на розмитнення автомобілів. У перші тижні війни автомобілі з-за кордону в Україну ввозилися лише для потреб військових, евакуації громадян та доставляння гуманітарних вантажів. А через місяць після масштабного військового вторгнення Верховна Рада скасувала податки та збори на імпорт автомобілів для всіх громадян.