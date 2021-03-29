Танк по-китайські: анонсовано нову марку автомобілів

Китайці будуть випускати автомобілі під маркою Tank

Китайці створили нову марку автомобілів. Називатися вона буде Tank. Під цим брендом будуть випускати рамні позашляховики. Чи будуть вони представлені в Україні, поки що невідомо. Але, враховуючи любов українців до таких автомобілів, як Toyota Land Cruiser Prado, цілком можливо.

Власником нової марки є відомий китайський концерн Great Wall Motor. В компанії вирішили створити окремий бренд Tank на хвилі успіху позашляховика Wey Tank 300.

Рамний всюдихід надійшов у продаж в кінці грудня минулого року. За цей час частка Tank 300 склала майже половину продажів Wey - марки, яка замислювалася як преміальна.

Інтер'єр Tank 300

Щоб у китайських споживачів бренд Wey все-таки асоціювався з дорогими кросоверами, для позашляховиків вирішено створити окрему марку Tank. Логотип настільки ж брутальний і нехитрий, як назва: буква «T» стилізована під металевий молот, а сам лейбл тривимірний.

Фотошпигуни вже сфотографували Wey Tank 300 з новим логотипом - крім шильдика у позашляховика змінилася решітка радіатора. Очікується, що після ребрендингу модель буде називатися просто Tank 300, а інші всюдиходи отримають числові індекси «600» і «900».