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    Tesla випустила незвичний девайс для автомобілістів (відео)

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    Tesla презентувала автомобільний мікрофон - Tesla випустила незвичний девайс для автомобілістів (відео)
    Tesla презентувала автомобільний мікрофон
    фото з відкритих джерел

    Американський виробник електромобілів підготував незвичний подарунок до китайського Нового року

    У Китаї доволі популярною розвагою є караоке. Тож Tesla зробила своєрідний подарунок до китайського Нового року для власників своїх автівок — інтегрувала сервіс караоке Leishi KTV в розважальну систему.

    Разом з цим можна придбати й фірмові мікрофони. В комплекті таких два. Вони коштують приблизно $190. Невідомо, чи буде такий аксесуар продаватися в інших країнах.

    Мікрофони мають автоматично під’єднуватися до автівки.

    Tesla є першим автовиробником, який саме таким чином впровадив підтримку цієї розважальної функції, та ще й випустив для цього фірмовий аксесуар.

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    Теги: Tesla гаджет
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    Tesla випустила незвичний девайс для автомобілістів (відео)