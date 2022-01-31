Tesla випустила незвичний девайс для автомобілістів (відео)
Американський виробник електромобілів підготував незвичний подарунок до китайського Нового року
У Китаї доволі популярною розвагою є караоке. Тож Tesla зробила своєрідний подарунок до китайського Нового року для власників своїх автівок — інтегрувала сервіс караоке Leishi KTV в розважальну систему.
Разом з цим можна придбати й фірмові мікрофони. В комплекті таких два. Вони коштують приблизно $190. Невідомо, чи буде такий аксесуар продаватися в інших країнах.
Мікрофони мають автоматично під’єднуватися до автівки.
Tesla є першим автовиробником, який саме таким чином впровадив підтримку цієї розважальної функції, та ще й випустив для цього фірмовий аксесуар.
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