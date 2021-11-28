Tesla почала стежити за водіями. Незгодним заблокують автопілот

Автопілот Tesla вимагає дозволу на запис відео в салоні під час їзди

Останнім часом Tesla переживає серйозний тиск через роботу свого автопілота. Щоб впоратись із ситуацією та негативом, автовиробник вирішив легально використовувати відеозаписи з салонів своїх машин, повідомляє видання «Межа».

Свіже оновлення програмного забезпечення Tesla має зміни в пунктах про запис і використання відео в «Угоді користувача». Тепер власникам автомобілів Tesla пропонують для роботи автопілота дати згоду на збір компанією даних зображень і відео з камер всередині машини, які прив’язані до її VIN-коду.

Такі дані можуть використовуватися у разі ДТП.

Це серйозні зміни користувацької угоди, адже раніше Tesla мала доступ лише до відео з зовнішніх камер. Крім того, раніше такі відео не були прив’язані до конкретного автомобіля і використовувались лише для вдосконалення алгоритмів систем машинного навчання.

Кількість аварій, пов’язаних із використанням автопілота, зростає. Але в Tesla впевнені, що відеодокази допоможуть довести, що їхньої провини в цьому немає. І причина – в самих користувачах, які некоректно користуються можливостями автомобіля.

Електромобілі Tesla досить часто потрапляють у халепу. Наприклад, у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.