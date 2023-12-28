Стало відомо, куди РФ забрала кораблі з Феодосії

Україна у ніч проти 26 грудня знищила у Феодосії десантний корабель РФ

Один із великих десантних кораблів продовжує курсувати між Севастополем і Новоросійськом

Росіяни вирішили передислокувати свої кораблі з порту окупованої Феодосії в Криму після удару ЗСУ. Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«За мародерським принципом окупанти забрали все, розуміючи що загроза реальна. Вони її відчули. Зараз частину вони намагаються тримати у відкритому морі, а більшість, все ж таки, розподілено між бухтами Новоросійська. Також деякі кораблі, поки що, залишаються у Севастополі. Але очевидно, що росіяни вже збирають речі», – заявила вона.

Стосовно військових бойових кораблів РФ у Криму, то наразі немає сталої цифри. Ворог продовжує маневрування.

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«Один із великих десантних кораблів, очікуючи завершення своєї долі, продовжує курсувати між Севастополем і Новоросійськом, перевозить майно. Очевидно, вони виводять усе, що можуть. Попри заяви росіян, інфраструктура портів це теж законний об'єкт для ураження, який забезпечує спорядження тих самих військових кораблів», – резюмувала Гуменюк.

Як повідомлялося, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану.