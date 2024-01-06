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Окупанти вивели в море бойові кораблі: чи є небезпека для України

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вивели в море бойові кораблі: чи є небезпека для України
Росіяни передислокували свої кораблі з порту окупованої Феодосії в Криму після удару ЗСУ
фото з відкритих джерел

Станом на ранок 6 січня російські окупанти тримають у Чорному та Азовському морях загалом п’ять кораблів. Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ.

Ракетоносіїв серед ворожих кораблів, ведених в море, немає.

Так, зараз у Чорному морі перебувають чотири ворожі кораблі.

В Азовському морі наразі один ворожий корабель.

Водночас у Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 16 ракет.

Окупанти вивели в море бойові кораблі: чи є небезпека для України фото 1

Як повідомлялося, від початку повномасштабної війни Росії проти України вдалося знищити понад десять кораблів РФ, ще більше 20 одиниць вважаються пошкодженими. Ціль України – досягти повної відсутності кораблів Чорноморського Флоту в акваторії Чорного та Азовського морів. 

Теги: корабель росія окупанти Чорне море

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