Окупанти вивели в море бойові кораблі: чи є небезпека для України

Росіяни передислокували свої кораблі з порту окупованої Феодосії в Криму після удару ЗСУ

Станом на ранок 6 січня російські окупанти тримають у Чорному та Азовському морях загалом п’ять кораблів. Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ.

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Ракетоносіїв серед ворожих кораблів, ведених в море, немає.

Так, зараз у Чорному морі перебувають чотири ворожі кораблі.

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В Азовському морі наразі один ворожий корабель.

Водночас у Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 16 ракет.

Як повідомлялося, від початку повномасштабної війни Росії проти України вдалося знищити понад десять кораблів РФ, ще більше 20 одиниць вважаються пошкодженими. Ціль України – досягти повної відсутності кораблів Чорноморського Флоту в акваторії Чорного та Азовського морів.