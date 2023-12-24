Фінляндія платитиме українцям за повернення додому: хто може отримати виплати

Програма стосується тих, хто не зміг отримати притулок у Фінляндії або передумав просити його

Фінляндія планує виплачувати грошову компенсацію українським біженцям, які вирішать добровільно повернутися до своєї країни. Відповідний пакет фінансової допомоги розробив уряд країни. Про це йдеться на офіційному сайті міністерства внутрішніх справ Фінляндії.

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Очікується, що таке рішення набуде чинності починаючи з 1 січня 2024 року. Розмір субсидії на добровільне повернення становитиме 5,3 тисячі євро.

У МВС Фінляндії уточнюють: ця програма стосується тих, хто не зміг отримати притулок у Фінляндії або передумав просити його.

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«Розмір субсидії на добровільне повернення становитиме 5,3 тисяч євро у випадку, якщо заяву подали протягом 30 днів після повідомлення про перше негативне рішення щодо притулку або відкликання заяви. Якщо заяву подали після 30 днів, розмір гранту знизять до 2 тисяч євро», – йдеться в повідомленні.

Планують, що таке нововведення має стимулювати якнайшвидший виїзд із країни та відмову оскаржувати рішення про надання притулку.

За цією програмою надання грантів на добровільне повернення може бути у формі фінансової допомоги для оплати витрат на подорож та процес реінтеграції або у формі надання реальної допомоги, повідомляє МВС.

Державні виплати для повернення українців додому не будуть доступні для тих, хто переїжджає в інші країни Євросоюзу або Шенгенської угоди, а також у країни, громадянам яких не потрібна віза для в'їзду в Фінляндію.

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Раніше повідомлялося, що Фінляндія виділить Україні військової допомоги на 106 млн євро. Сьогодні, 21 грудня, президент Республіки Саулі Нііністьо ухвалив рішення з цього питання.

До слова, Фінляндія придумала план «Б» для обходу вето Угорщини на допомогу Україні.