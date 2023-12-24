Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Фінляндія платитиме українцям за повернення додому: хто може отримати виплати

Діана Гасюк
glavcom.ua
Фінляндія платитиме українцям за повернення додому: хто може отримати виплати
фото з відкритих джерел

Програма стосується тих, хто не зміг отримати притулок у Фінляндії або передумав просити його

Фінляндія планує виплачувати грошову компенсацію українським біженцям, які вирішать добровільно повернутися до своєї країни. Відповідний пакет фінансової допомоги розробив уряд країни. Про це йдеться на офіційному сайті міністерства внутрішніх справ Фінляндії.

Очікується, що таке рішення набуде чинності починаючи з 1 січня 2024 року. Розмір субсидії на добровільне повернення становитиме 5,3 тисячі євро.

У МВС Фінляндії уточнюють: ця програма стосується тих, хто не зміг отримати притулок у Фінляндії або передумав просити його.

«Розмір субсидії на добровільне повернення становитиме 5,3 тисяч євро у випадку, якщо заяву подали протягом 30 днів після повідомлення про перше негативне рішення щодо притулку або відкликання заяви. Якщо заяву подали після 30 днів, розмір гранту знизять до 2 тисяч євро», – йдеться в повідомленні.

Планують, що таке нововведення має стимулювати якнайшвидший виїзд із країни та відмову оскаржувати рішення про надання притулку.

За цією програмою надання грантів на добровільне повернення може бути у формі фінансової допомоги для оплати витрат на подорож та процес реінтеграції або у формі надання реальної допомоги, повідомляє МВС.

Державні виплати для повернення українців додому не будуть доступні для тих, хто переїжджає в інші країни Євросоюзу або Шенгенської угоди, а також у країни, громадянам яких не потрібна віза для в'їзду в Фінляндію.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія виділить Україні військової допомоги на 106 млн євро. Сьогодні, 21 грудня, президент Республіки Саулі Нііністьо ухвалив рішення з цього питання. 

До слова, Фінляндія придумала план «Б» для обходу вето Угорщини на допомогу Україні.

Теги: біженці подорож притулок президент Фінляндія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фінляндія планує збільшити допомогу Україні на наступний рік
Фінляндія планує збільшити допомогу Україні на наступний рік
24 листопада, 00:53
Bloomberg: Боротьба України за зброю та увагу відкриває шанс Путіну
Bloomberg: Боротьба України за зброю та увагу відкриває шанс Путіну
24 листопада, 05:50
Зеленський подякував військовим та вручив нагороди
Зеленський приїхав на Одещину та зробив заяву щодо захисту регіону
29 листопада, 12:09
Лідер більшості в американському Сенаті демократ Чак Шумер
Лідер Сенату США призначив голосування щодо допомоги Україні
5 грудня, 06:50
Сцена, з якої говорив Зеленський, була оформлена мінімалістично
Мобілізація, блокада кордону, Залужний… Підсумки-2023 від президента
20 грудня, 00:10
Мігрантів зобов'яжуть не спотворювати історичні факти щодо Великої Вітчизняної війни
Російська влада хоче змусити мігрантів підписувати дивну угоду
30 листопада, 08:36
Біженці із України можуть отримати право на іпотеку у Британії
Іпотека на житло у Британії для біженців: українка поділилась досвідом
6 грудня, 18:11
Українці мають проблеми із пошуком роботи у Німеччині
Робота для біженців у Німеччині. Статистика не обнадіює
14 грудня, 13:29
Українці називають низку перешкод у поверненні додому
Українці у Швейцарії: скільки біженців готові повернутись додому
19 грудня, 12:29

Соціум

Фінляндія платитиме українцям за повернення додому: хто може отримати виплати
Фінляндія платитиме українцям за повернення додому: хто може отримати виплати
Дуда вперше ветував пропозицію нової правлячої коаліції
Дуда вперше ветував пропозицію нової правлячої коаліції
На півночі Іраку загинули троє турецьких військових: Ердоган пообіцяв відповідь
На півночі Іраку загинули троє турецьких військових: Ердоган пообіцяв відповідь
Хто вбив Пригожина і чи взагалі він мертвий: розвідка прокоментувала сенсаційну статтю WSJ
Хто вбив Пригожина і чи взагалі він мертвий: розвідка прокоментувала сенсаційну статтю WSJ
Західна розвідка розповіла, коли Росія може атакувати країни Європи – Bild
Західна розвідка розповіла, коли Росія може атакувати країни Європи – Bild
Продовження тимчасового захисту для українців у Чехії: влада розглядає три варіанти
Продовження тимчасового захисту для українців у Чехії: влада розглядає три варіанти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
Війська на передовій зіткнулися з серйозною проблемою – британська розвідка
152K
Ще одна країна ЄС відмовилась допомагати Україні з мобілізацією чоловіків
25K
Київ замело снігом (фото, відео)
22K
На кордоні з Білоруссю ситуація може змінитися, ЗСУ готуються (фото)
12K
Окупанти вивели свої кораблі з Чорного та Азовського морів
9077
Сховатися від війни за кордоном не вийде. І ось чому

Новини

24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Порошенко пояснив, чому важливо сформувати уряд національної єдності
Вчора, 19:14
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 40 ворожих атак: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:02
Дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Вчора, 06:30
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
За місяць окупанти дев'ять разів обстріляли прифронтову ТЕС ДТЕК
22 грудня, 19:02

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua