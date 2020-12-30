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    Як у Києві «герої парковки» припинають своїх «залізних коней» (фото)

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    <p>Водій прив&rsquo;язав свій автомобіль цепом до стовпа</p> - Як у Києві «герої парковки» припинають своїх «залізних коней» (фото)

    Водій прив’язав свій автомобіль цепом до стовпа

    Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

    У грудні порушники правил паркування сплатили до бюджету Києва 1,744 млн грн штрафів

    У Києві злісні порушники правил паркування залишають свої автомобілі, де їм заманеться. Нерідко вони цим створюють проблеми для інших учасників дорожнього руху.

    А щоб інспектори з паркування та правоохоронці не евакуювали їхні автомобілі, деякі водії у прямому сенсі прив’язують свої автомобілі.

    Відповідні фото порушень паркування оприлюднив Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

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    Як у Києві «герої парковки» припинають своїх «залізних коней» (фото)
    Як у Києві «герої парковки» припинають своїх «залізних коней» (фото)
    Як у Києві «герої парковки» припинають своїх «залізних коней» (фото)
    Як у Києві «герої парковки» припинають своїх «залізних коней» (фото)

    «Закликаємо водіїв не порушувати правила паркування та залишати свої авто лише на спеціально відведених майданчиках. Нагадуємо, що у вихідні та святкові дні паркування на них - безкоштовне. І дуже просимо не робити, як на фото», - йдеться в повідомленні.

    Також Департамент інформує, що протягом грудня 2020 року за порушення правил зупинки, стоянки та паркування інспектори з паркування винесли 6164 постанови. До міського бюджету від сплачених штрафів станом на 28 грудня надійшло 1,744 млн грн.

    Я повідомляв мер Києва Віталій Кличко, звітуючи про результати роботи міської влади в 2020 році, Інспекція з паркування в Києві протягом 2020 року здійснила майже 50 тисяч евакуацій авто зі столичних вулиць на штрафмайданчики. Загальна сума штрафів, стягнутих у бюджет міста, склала майже 25 мільйонів гривень.

    Теги: Київ штраф автомобіль інспекція парковка
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