Як у Києві «герої парковки» припинають своїх «залізних коней» (фото)

У грудні порушники правил паркування сплатили до бюджету Києва 1,744 млн грн штрафів

У Києві злісні порушники правил паркування залишають свої автомобілі, де їм заманеться. Нерідко вони цим створюють проблеми для інших учасників дорожнього руху.

А щоб інспектори з паркування та правоохоронці не евакуювали їхні автомобілі, деякі водії у прямому сенсі прив’язують свої автомобілі.

Відповідні фото порушень паркування оприлюднив Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

«Закликаємо водіїв не порушувати правила паркування та залишати свої авто лише на спеціально відведених майданчиках. Нагадуємо, що у вихідні та святкові дні паркування на них - безкоштовне. І дуже просимо не робити, як на фото», - йдеться в повідомленні.

Також Департамент інформує, що протягом грудня 2020 року за порушення правил зупинки, стоянки та паркування інспектори з паркування винесли 6164 постанови. До міського бюджету від сплачених штрафів станом на 28 грудня надійшло 1,744 млн грн.

Я повідомляв мер Києва Віталій Кличко, звітуючи про результати роботи міської влади в 2020 році, Інспекція з паркування в Києві протягом 2020 року здійснила майже 50 тисяч евакуацій авто зі столичних вулиць на штрафмайданчики. Загальна сума штрафів, стягнутих у бюджет міста, склала майже 25 мільйонів гривень.