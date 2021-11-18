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    У Японії представлять «бейбі-Lexus» (фото)

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    Новинку від Lexus збудують на платформі TNGA-B - У Японії представлять «бейбі-Lexus» (фото)
    Новинку від Lexus збудують на платформі TNGA-B
    фото: BestCarWeb

    Розміри маленького п'ятидверного кросовера Lexus будуть зіставні з компактною Toyota Aygo X

    Компанія Lexus займається розробкою компактного кросовера. Про це повідомляє японський портал BestCarWeb, який опублікував рендер моделі.

    Передбачається, що розміри маленького п'ятидверного кросовера Lexus будуть зіставні з компактною і доступною Toyota на європейському ринку – моделлю Aygo X, яку представили на початку листопаді.

    Новинку від Lexus збудують на платформі TNGA-B, довжина автомобіля складе не більше чотирьох метрів.

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    У Японії представлять «бейбі-Lexus» (фото)
    У Японії представлять «бейбі-Lexus» (фото)
    У Японії представлять «бейбі-Lexus» (фото)
    У Японії представлять «бейбі-Lexus» (фото)
    У Японії представлять «бейбі-Lexus» (фото)
    фото: BestCarWeb

    Автомобіль може отримати силову гібридну установку на базі 1,5-літрового трициліндрового мотора. Очікується, що ціна компактного Lexus складе близько 2 млн. ієн.

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    Теги: Японія автомобіль Toyota Aygo Toyota Lexus
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    У Японії представлять «бейбі-Lexus» (фото)