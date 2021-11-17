У Росії викрали мобільний пункт вакцинації
Вартість спецавтомобіля та медичного обладнання становить близько $50 тисяч
У Ленінградській області (РФ) з території Тихвинської районної лікарні невідомі викрали вантажний автомобіль «ГАЗон Next», обладнаний як мобільний пункт вакцинації від Covid-19.
Про викрадення медичної спецтехніки вартістю 4 млн рублів (це близько 50 тисяч доларів) повідомляє 47news з посиланням на поліцію міста Тихвина.
Автомобіль, який викрали невідомі, досить примітний – на його борту нанесено напис «Медична служба», а також наклеєно агітацію із закликами зробити щеплення.
Як повідомляє lenta.ru з посиланням на інформацію в групі «Крадіжки/ Санкт-Петербург/ Пошук» у соцмережі Вконтакте, вантажівка також була обладнана системою стеження, однак запеленгувати її поліцейським поки не вдалося. Також, як виявилося, медичне спецавто не було застрахованим.
Нещодавно у провулку Карельському в Деснянському районі Києва чоловік заволодів маршрутним автобусом «Богдан» і годину катався містом, доки його не затримала поліція.