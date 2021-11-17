  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Росії викрали мобільний пункт вакцинації

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Росії викрали мобільний пункт вакцинації

    Вартість спецавтомобіля та медичного обладнання становить близько $50 тисяч

    У Ленінградській області (РФ) з території Тихвинської районної лікарні невідомі викрали вантажний автомобіль «ГАЗон Next», обладнаний як мобільний пункт вакцинації від Covid-19.

    Про викрадення медичної спецтехніки вартістю 4 млн рублів (це близько 50 тисяч доларів) повідомляє 47news з посиланням на поліцію міста Тихвина.

    Автомобіль, який викрали невідомі, досить примітний – на його борту нанесено напис «Медична служба», а також наклеєно агітацію із закликами зробити щеплення.

    Як повідомляє lenta.ru з посиланням на інформацію в групі «Крадіжки/ Санкт-Петербург/ Пошук» у соцмережі Вконтакте, вантажівка також була обладнана системою стеження, однак запеленгувати її поліцейським поки не вдалося. Також, як виявилося, медичне спецавто не було застрахованим.

    Нещодавно у провулку Карельському в Деснянському районі Києва чоловік заволодів маршрутним автобусом «Богдан» і годину катався містом, доки його не затримала поліція.

    Теги: Росія викрадення автомобіль Вконтакте поліція щеплення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Росії викрали мобільний пункт вакцинації