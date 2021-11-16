Японія повстала проти електромобілів. Відомі автовиробники зробили гучну заяву

Toyota створила промислову «команду Японії», яка захищатиме двигуни внутрішнього згоряння

Японські виробники автомобілів наважилися сказати «ні» тотальній електрифікації. Як повідомляє видання Automotive News, найбільший виробник автомобілів у світі – Toyota – разом із виробниками-однодумцями створив «команду Японії», яка захищатиме двигуни внутрішнього згоряння.

До коаліції захисників класичних автомобільних автомобільних моторів вступили п’ять японських компаній:

Toyota;

Subaru;

Mazda;

Kawasaki;

Yamaha.

Компанії оголосили про ініціативу на спільній пресконференції. Учасники «заколоту» вважають, що відмовлятися від двигунів внутрішнього згоряння ще зарано. І для них можна використовувати синтетичне пальне, яке не шкодить навколишньому середовищу.

Так, наприклад, Toyota та Mazda розробляють дизельний мотор, який працює на біологічному пальному.

Проте і від розробники електромобілів виробники не відмовляються. Нещодавно Toyota представила свій перший серійний електрокар – кросовер bZ4X. Компанія розробляла його разом з Subaru. Остання також презентувала свою версію новинки, яку назвали Solterra.

Гучна заява японських виробників стала реакцією на кліматичну конференцію ООН, як пройшла минулого тижня. На ній одразу шість великих виробників зобов’язалися відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння.

Які саме виробники вирішили позбутися бензинових та дизельних автомобілів – дивіться за цим посиланням.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, на автомобілі, вантажівки, кораблі, автобуси та літаки припадає близько чверті всіх глобальних викидів вуглецю.