Україна «депортує» до Німеччини елітну «євробляху»

Українські митники конфіскували та відправили до Німеччини не розмитнений спорткар вартістю €600 тис.

Митна служба України вирішила долю елітного спорткара, який конфіскувала ще влітку 2021 року. Lamborghini Aventador вартістю €600 тис. відправився до Німеччини, де був у розшуку.

Автомобіль вилучили ще у липні. Тоді митники повідомляли, що спорткар в Україну через одну з митниць на українсько-польському кордоні пригнав громадянин Ізраїлю. Lamborghini ввезли в режимі тимчасового перебування терміном до одного року ще в лютому 2020 року.

Але після закінчення цього строку автомобіль вивезений за межі України не був, та з заявою щодо продовження терміну тимчасового ввезення спорткару його власник до митниці не звертався.

Автомобіль вилучили. А на власника наклали штраф – 170 тис. грн.

Проте на цьому історія не закінчилася. Пізніше з’ясувалося, що автомобіль перебуває у розшуку в Німеччині. Німецькі правоохоронці звернулися до України, з проханням надати автомобіль як речовий доказ у кримінальній справі. І українська сторона погодилася віддати автомобіль.

А тим часом в Україні скінчився термін пільгового розмитнення «євроблях». Що тепер чекає на власників автомобілів, що не були розмитнені, дивіться у матеріалі «Главком» за цим посиланням.