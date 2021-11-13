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    Україна «депортує» до Німеччини елітну «євробляху»

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    Митники конфіскували&nbsp;спорткар вартістю &euro;600 тис. - Україна «депортує» до Німеччини елітну «євробляху»
    Митники конфіскували спорткар вартістю €600 тис.
    фото: Митна служба

    Українські митники конфіскували та відправили до Німеччини не розмитнений спорткар вартістю €600 тис.

    Митна служба України вирішила долю елітного спорткара, який конфіскувала ще влітку 2021 року. Lamborghini Aventador вартістю €600 тис. відправився до Німеччини, де був у розшуку.

    Автомобіль вилучили ще у липні. Тоді митники повідомляли, що спорткар в Україну через одну з митниць на українсько-польському кордоні пригнав громадянин Ізраїлю. Lamborghini ввезли в режимі тимчасового перебування терміном до одного року ще в лютому 2020 року.

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    Україна «депортує» до Німеччини елітну «євробляху»
    Україна «депортує» до Німеччини елітну «євробляху»
    Україна «депортує» до Німеччини елітну «євробляху»
    Україна «депортує» до Німеччини елітну «євробляху»
    Україна «депортує» до Німеччини елітну «євробляху»
    Україна «депортує» до Німеччини елітну «євробляху»

    Але після закінчення цього строку автомобіль вивезений за межі України не був, та з заявою щодо продовження терміну тимчасового ввезення спорткару його власник до митниці не звертався.

    Автомобіль вилучили. А на власника наклали штраф – 170 тис. грн.

    Проте на цьому історія не закінчилася. Пізніше з’ясувалося, що автомобіль перебуває у розшуку в Німеччині. Німецькі правоохоронці звернулися до України, з проханням надати автомобіль як речовий доказ у кримінальній справі. І українська сторона погодилася віддати автомобіль.

    А тим часом в Україні скінчився термін пільгового розмитнення «євроблях». Що тепер чекає на власників автомобілів, що не були розмитнені, дивіться у матеріалі «Главком» за цим посиланням.

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    Теги: євробляхери
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    Україна «депортує» до Німеччини елітну «євробляху»