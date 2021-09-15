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    Розмитнити автомобілі можна буде онлайн. Як працюватиме послуга

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    Розмитнити &laquo;євробляху&raquo; можна буде онлайн - Розмитнити автомобілі можна буде онлайн. Як працюватиме послуга

    Розмитнити «євробляху» можна буде онлайн

    Фото: Glavcom.ua

    В Україні працюватиме онлайн розмитнення автомобілів та будь-якого іншого транспорту

    В Україні розмитнити автомобільний транспорт можна буде, не виходячи з дому. Відповідна послуга діятиме в державному додатку «Дія». Необхідну для цього постанову вже ухвалив уряд. Мова йде про експериментальний проєкт, який спільно розробляють декілька міністерств та Митна служба.

    Проєкт триватиме з 2 грудня 2021 року по 31 серпня 2023 року.

    «Подати необхідні документи, сплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу можна буде онлайн. Усе максимально зручно, просто і без жодної корупції», – зазначили в Міністерстві цифрової трансформації.

    Для впровадження проєкту була вибрана одна з найпоширеніших категорій транспортних засобів, які найчастіше ввозяться на митну територію України, — 8703. Це легкові автомобілі, мотоцикли, скутери тощо.

    Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що для десятків тисяч українців ввезення авто часто складало незручності.

    «Тому ми ухвалили постанову, яка дасть можливість через смартфон подати необхідні документи, оплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу в автоматичному режимі. Все максимально зручно, просто і без жодної корупції», — підкреслив Шмигаль.

    Експериментальний проект запрацює після ухвалення відповідних змін до законодавства Верховною Радою України.

    Отже, відповідно до постанови можна буде:

    • здійснити митне оформлення шляхом подання попередньої митної декларації, загальної декларації прибуття в усній формі;
    • подати документи в електронній формі в Дії;
    • сплатити митні платежі в Дії протягом 10 днів;
    • завершити митне оформлення автоматично.

    Проєкт передбачає зміни до митного та податкового кодексів, які у подальшому дозволять розмитнювати через «Дію» й інші види транспорту.

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    Теги: євробляхери
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    Розмитнити автомобілі можна буде онлайн. Як працюватиме послуга