Розмитнити автомобілі можна буде онлайн. Як працюватиме послуга

Розмитнити «євробляху» можна буде онлайн

В Україні працюватиме онлайн розмитнення автомобілів та будь-якого іншого транспорту

В Україні розмитнити автомобільний транспорт можна буде, не виходячи з дому. Відповідна послуга діятиме в державному додатку «Дія». Необхідну для цього постанову вже ухвалив уряд. Мова йде про експериментальний проєкт, який спільно розробляють декілька міністерств та Митна служба.

Проєкт триватиме з 2 грудня 2021 року по 31 серпня 2023 року.

«Подати необхідні документи, сплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу можна буде онлайн. Усе максимально зручно, просто і без жодної корупції», – зазначили в Міністерстві цифрової трансформації.

Для впровадження проєкту була вибрана одна з найпоширеніших категорій транспортних засобів, які найчастіше ввозяться на митну територію України, — 8703. Це легкові автомобілі, мотоцикли, скутери тощо.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що для десятків тисяч українців ввезення авто часто складало незручності.

«Тому ми ухвалили постанову, яка дасть можливість через смартфон подати необхідні документи, оплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу в автоматичному режимі. Все максимально зручно, просто і без жодної корупції», — підкреслив Шмигаль.

Експериментальний проект запрацює після ухвалення відповідних змін до законодавства Верховною Радою України.

Отже, відповідно до постанови можна буде:

здійснити митне оформлення шляхом подання попередньої митної декларації, загальної декларації прибуття в усній формі;

подати документи в електронній формі в Дії;

сплатити митні платежі в Дії протягом 10 днів;

завершити митне оформлення автоматично.

Проєкт передбачає зміни до митного та податкового кодексів, які у подальшому дозволять розмитнювати через «Дію» й інші види транспорту.