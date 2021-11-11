«Євробляхи» знову поза законом. Власникам розповіли, що буде далі

Що буде з власниками авто на іноземних номерах

Дія законів, які дозволяли розмитнити «євробляху» за пільговими ставками, закінчилася. Що буде з тими, хто не встиг, або не захотів розмитнювати автомобіль?

Пільги на розмитнення «євроблях» більше не діють. У власників автомобілів на іноземній реєстрації було 180 днів, щоб ними скористатися. Останнім шансом можна було скористатися 10 листопада 2021 року.

Єдина категорія водіїв, які ще можуть скористатися пільгами, – це ветерани АТО. Їм дозволили розмитнювати автомобілі за спеціальними ставками до лютого 2022 року.

Чи встигли всі розмитнити автомобілі

За весь період дії спрощеної схеми легалізації «євроблях» українці заплатили 2,9 млрд грн. Було розмитнено понад 83 тис. автомобілів.

«Питання із євробляхами вирішено. Станом на 09.10 понад 83 тис. автомобілів розмитнено, а бюджет отримав 2,9 млрд грн. Більше жодних відстрочок/пільгових періодів не буде. Тепер – закон один для всіх. Прошу Національну поліцію вжити заходів щодо недопущення проїзду євроблях вулицями та дорогами нашої країни», - написав 10 листопада на своїй сторінці у Facebook голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Але чи справді питання з «євробляхами» вирішено і всі встигли розмитнити автомобілі? Схоже, що все ж таки ні. Про це свідчить петиція на сайті президента України, яка була зареєстрована від 2 листопада.

Автори просять продовжити пільгове розмитнення на пів року – до 15 березня 2022 року, а також дозволити оформляти авто, ввезені до 31 грудня 2021 року.

До того ж ініціатори петиції наголошують на необхідності розглянути законопроєкт №3704, який передбачає рівні умови розмитнення для всіх громадян. У документі вказані інші вимоги:

передбачити пільгові умови розмитнення для окремих категорій громадян – учасників АТО, інвалідів, багатодітних сімей тощо;

дозволити розмитнення «на нормальних умовах» гібридних авто, мікроавтобусів зі стандартом нижче за «Євро-5»;

дозволити розмитнення авто стандарту «Євро-1», які вже ввезено до України.

Станом на 11 листопада петицію підтримали понад 1,2 тис. громадян із 25 000 необхідних. Цифра не така вже й велика. Але, як бачимо, попит на розмитнення за пільговими ставками все ж таки лишився.

Чому не всі розмитнили євробляхи

Можна припустити, що хтось просто не встиг розмитнити автомобіль. Хоча 180 днів мало б вистачити всі. Проте, є і таки, хто просто не міг розмитнити євробляху за спеціальними ставками, адже вони діяли не для всіх власників.

Так, наприклад, пільги не розповсюджувалися на автомобілі, завезені із РФ та з окупованих Росією територій.

Але навіть ті, хто підпадав під митні пільги, у деяких випадках не міг ними скористатися. Адже не всі формальні власники таких авто, які знаходяться в Європі, хотіли або могли надати українцям всі необхідні документи.

Щоб розмитнити авто в Україні, на нього повинен бути інвойс або купча. Але більшість «євроблях» покупалися за дорученням. І ніякого інвойсу у власників немає. Далі щоб отримати цей документ доведеться розшукати власника автомобіля і переконати його оформити продаж. І тут виникає ще одна проблема.

Оформити угоду купівлі-продажу доведеться за кордоном. Тобто користувач автомобіля мав на цьому авто покинути територію України, в'їхати в країну, де зареєстрований автомобіль, знайти власника. Той мав би зняти авто з обліку і оформити угоду.

В умовах пандемії робота зарубіжних органів реєстрації авто була обмежена. Все це створювало додаткові перешкоди.

До того ж схема з «євробляхами» передбачала їх реєстрацію на фіктивні фірми, які роздавали довіреності направо і наліво. І відшукати ці фірми іноді було дуже проблематично. Багато з них вже припинили своє існування.

Саме тому якась частина власників євроблях просто не змогла або не встигла розмитнити автомобіль.

Що буде з тими, хто не встиг розмитнити «євробляху»

Якщо дійсно більше не буде ніяких пільг, то на власників євроблях чекають великі штрафи. Наприклад, за керування автомобілем на іноземній реєстрації, який своєчасно не вивезено за межі України, передбачено штраф – 8,5 тис. гривень.

Продати комусь автомобіль теж навряд чи вийде. Адже за керування автомобілем з іноземними номерними знаками іншою особою, ніж та, що ввезла автомобіль на територію України, передбачено той самий штраф – 8,5 тис. гривень. Навряд чи хтось захоче купувати такий автомобіль.

Штраф виноситься поліцейським на місці зупинки. На перший раз автомобіль не вилучається.

Якщо порушення вчинено повторно протягом року, то штраф складає вже 17 тис. грн. Одночасно водій позбавляється права керування строком на рік. А автомобіль можуть відібрати. Щоправда, у цьому випадку рішення про накладання штрафу має приймати суд.

Окремі штрафи може накладати митниця. За перевищення строку тимчасового ввезення чи транзиту більше ніж на тридцять діб треба заплатити 170 тис. грн. Автомобіль конфіскують.

Простіше спалити автомобіль або продати на запчастини? Зовсім ні. За втрату автомобіля на іноземних номерах теж штраф. Ті самі 170 тис. грн.

При цьому митникам навіть не обов’язково розшукувати власників таких автомобілів. «Здати» водія митниці мають право патрульні поліцейські, які можуть зупинити «євробляху».

Якщо ж митниця дізнається, що «євробляху» було передано у користування іншій особі, то накладе ще більший штраф – 34 тис. грн.

При цьому всі ці штрафи не звільняють власника «євробляхи» від обов’язку вивезти авто за межі України.