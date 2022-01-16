Виробник суперкарів представив електричний самокат (фото)

Нова модель Bugatti отримала двигун потужністю одну кінську силу

Французька Bugatti спільно з американським виробником аксесуарів для мобільних пристроїв Bytech показала електричний самокат преміум-класу, в якому поєднали інноваційні технології та унікальну аеродинаміку.

Компактний скутер обладнаний електромотором потужністю в одну кінську силу, що дозволяє розганяти двоколісний транспорт до 29 кілометрів на годину. Вартість новинки поки що не відома.

В основі самокату лежить рама із магнієвого сплаву, яка дозволила знизити ваг до 16 кілограмів.

На скутері може пересуватись людина вагою до 110 кілограмів.

Самокат доступний у трьох кольорах:

насичений синій;

чорний;

сріблястий.

Самокат обладнаний двома дев'ятидюймовими колесами, які у поєднання з високим кліренсом забезпечують відмінну керованість та дозволяють скутеру долати підйоми до 15 градусів.

Щоб зарядити знімний акумулятор від побутової мережі, потрібно лише години.

У комплектацію входить цифрова приладова панель, що відображає швидкість, кількість заряду та режим руху, серед яких «Економ», «Місто» та «Спорт».

Крім того, скутер оснащений заднім ліхтарем, що проеціює логотип «EB» на асфальт і підніжкою.