Спорткар влаштував гонку з винищувачем

Гіперкар Bugatti влаштував гонку з палубним винищувачем

Bugatti та повітряно-космічні сили Франції провели незвичайне змагання. Гіперкар Chiron влаштував гонку з палубним винищувачем Dassault Rafale Marine.

Спеціальна версія Bugatti Chiron під назвою Les Legendes du Ciel ( «Легенди небес») дебютувала в листопаді 2020 року. Її присвятили знаменитим гонщикам французької марки 1920-х років, які за сумісництвом були військовими льотчиками.

Bugatti Chiron оснащений 1500-сильним 8,0-літровим двигуном W16 з чотирма турбокомпресорами. Автомобіль здатний розганятися до 100 км/г за 2,4 сек., А його максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 440 км на годину.

Агрегати французького багатоцільового винищувача Dassault Rafale видають 58 550 ньютонів, що еквівалентно 5727 кінським силам.

Заїзд пройшов на злітній смузі військово-повітряної бази на північному заході Франції. За кермом Bugatti Chiron сидів тест-пілот компанії П'єр-Анрі Рафанель, який брав участь у Формулі-1 в кінці 80-х.

«Після старту я залишив Rafale у себе за кормою, проте через пару сотень метрів винищувач відірвався від землі і випередив мене вже в повітрі. Це було фантастичне видовище», - поділився своїми враженнями Рафанель.