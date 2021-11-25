Власникам «євроблях» розповіли, як зекономити на розмитненні

На розмитнені автомобіля ще можна зекономити

Пільговий період розмитнення «євроблях» вже скінчився, але зекономити все ще можна

Власники «євроблях» все ще можуть зекономити під час розмитнення автомобіля, що пільгові ставки вже не діють. Скористатися такою можливістю можна за участі учасників бойових дій на Донбасі, для яких пільги ще діють, пише сайт UBR.

За законом, ветерани війни можуть розмитнювати автомобілі за пільговими ставками до лютого 2022 року.

Задача зацікавленого водія – знайти учасника бойових дій та домовитися з ним про надання йому у користування скан-копії або фотографії довідки про те, що ця людина з 15 травня 2021 року та наступні 90 днів перебувала на фронті.

Причому такий військовий має право на легалізацію авто на єврономерах іншої людини навіть без особистої участі.

«Фактично така людина нічого не робить – їхати на митницю їй не потрібно. Він просто зробив довідку, скинув фотографію посвідчення учасника бойових дій та отримує розмитнення», – цитує видання Івана Казачука, юриста об’єднання «Авто Євро Сила».

У подальшому процесі, як запевняє юрист, такий «доброволець» також не бере участі: за заздалегідь оформленою у будь-якого нотаріуса і відправленою «Новою поштою» довіреності, здійснюється перепродаж такої машини на кінцевого власника.

Таким чином, хоча процедура легалізації і проходить за даними військового, власником автомобіля стає фактичний водій євробляхи.

«Водночас треба розуміти, що кількість військових, які підпадають під ці умови, – небагато. Тому це явно не може бути якоюсь масовою схемою», – уточнює голова інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

Журналісти видання стверджують, за подібну послугу зараз беруть $300-400, тоді як люди, які хотіли б скористатися, готові платити не більше $50-100.

Термін пільгового розмитнення «євроблях» сплив 11 листопада 2021 року. Що буде з тими власниками, які не встигли розмитнити автомобілі, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посланням.