Водіям готують нову систему покарань. Як вона працюватиме

В Україні можуть запровадити нову систему покарання водіїв

У Верховній Раді зареєстрований проєкт закону, який пропонує позбавляти водіїв прав без суду

У парламенті зареєстрували законопроєкт щодо введення системи штрафних балів для водіїв. Якщо водій назбирає багато порушень, поліцейський без рішення суду зможе позбавити права керування.

Без прав лишатимуться водії, які протягом року наберуть:

12 або більше балів;

вісім або більше балів, якщо мова йде про водіїв, що отримали водійське посвідчення менше року тому.

Штрафні бали пропонують нараховувати у кількості:

один бал – за непристебнутий ремінь безпеки, перевезення дітей без автокрісла;

два бали – керування несправним транспортним засобом, з закритими\брудними номерами (повторно), перевезення дітей без автокрісла (повторно), перевищення швидкості більш ніж на 20 км\год (крім зафіксованих в автоматичному режимі), проїзд на заборонний сигнал світлофора;

три бали – порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, керування несправним транспортним засобом який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів;

п’ять балів – перевищення швидкості більш ніж на 50 км\год (крім зафіксованих в автоматичному режимі), створення аварійної ситуації.

Нараховані водію штрафні бали скасовуються через один рік (365 днів) з дня їх нарахування.

Довічне позбавлення прав

Проєкт закону про бали - не єдиний документ, який пропонує посилити відповідальність водіїв на дорозі. Ще минулоро року народна депутатка Юлія Світлична зареєструвала у Верховній Раді проєкт закону, який збільшує відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху. На думку Світличної, необхідність прийняття закону «зумовлена непоодинокими випадками масштабних ДТП всією країною».

Депутатка пропонує прописати у кодексі про адміністративні правопорушення можливість довічного позбавлення права керувати автомобілем «за систематичне порушення порядку користування цим правом».

У пояснювальній записці зазначається, що реалізація цього закону дозволить забезпечити дотримання вимог правил дорожнього руху та знизить смертність на дорогах України.

Власне, в уряді вже почали боротися з порушниками правил дорожнього руху своїми методами. У них почали конфісковувати автомобілі.

Нововведення стосується тих водіїв, які не сплачують штрафів за «значне» перевищення швидкості. Поки що умовною «цифрою реагування» обрано перевищення швидкості у 150 км на годину.

Виконавча служба за наявності законних підстав буде ініціювати та проводити спільно з працівниками МВС вилучення за борги автомобілів таких «швидкісних» порушників.

Причиною такої радикальної позиції Мін’юсту у справах щодо боржників стали резонансні ДТП у Харкові, де, за попередніми даними Нацполіції, швидкість автомобілів порушників перевищувала позначку у 180 км на годину.

Першим конфіскованим автомобілем став люксовий Mercedes. А незабаром черга дійшла і до не менш дорогої спортивної Audi.

Які штрафи діють зараз

У минулому році в Україні запровадили нові штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Найлегше покарання передбачено за:

непристебнутий ремень безпеки;

відсутність шолома в мотоцикліста;

неосвітлений номерний знак;

розмову по телефону за кермом без гарнітури;

порушення правил проїзду перехресть, зупинок, проїзд на заборонний сигнал світлофора, правил обгону.

Але деякі порушення передбачають набагато суворіше покарання. Найбільший штраф передбачено за керування автомобілем у нетверезому стані. За новими правилами, якщо порушника спіймали:

вперше – штраф 17 тис. грн та позбавлення водійського посвідчення на рік;

вдруге протягом року – штраф 34 тис. грн та позбавлення водійського посвідчення на три роки, також можливе вилучення автомобіля та арешт на 10 діб;

втретє – штраф 51 тис. грн та позбавлення водійського посвідчення на 10 років з конфіскацією автомобіля.

Також недешево обійдеться керування автомобілем особою, яка позбавлена прав:

вперше – 20,4 тис. грн ;

вдруге – 40,8 тис. грн (+ позбавлення прав керування на 5-7 років).

За вживання алкоголю після ДТП або після зупинення поліцією штраф – 34 тис. грн.

А ось 3,4 тис. грн доведеться заплатити за:

керування автомобілем без прав;

втечу з місця аварії.

перевищення швидкості у населених пунктах більше ніж на 50 км/г.

За створення аварійної ситуації штраф – 1,45 тис. грн.