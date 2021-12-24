Водіям готують нові «розумні» камери, які вміють розпізнавати обличчя

Наступного року на дорогах мають з’явитися комплекси, які вміють розпізнавати обличчя водіїв

Вже у 2022 році на дорогах України мають з’явитися нові «розумні» комплекси. Вони зможуть розпізнавати обличчя водіїв та інших учасників дорожнього руху.

Точної дати, коли ці комплекси з’являться на дорогах, поки немає. Але необхідне для цього обладнання вже замовили. Про це свідчать дані про державні закупівлі на сайті «Прозорро». МВС має отримати обладнання вже до кінця 2021 року.

Це не єдине нововведення, яке чекає на українських водіїв цього року. У листопаді також набули чорності зміни до правил дорожнього руху. Що саме помінялося минулого місяця – дивіться за цим посиланням.

Також протягом найближчого року в Україні має повернутися обов’язковий технічний огляд транспортних засобів. Його проходитимуть власники автомобілів та автопричепів. Все що потрібно знати водіям про повернення техогляду – у матеріалі за посиланням.

Раніше також уряд вніс зміни до:

правил видачі водійських посвідчень;

правил підготовки водіїв.

Про всі ці зміни «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Ще один «подарунок» для водіїв цього року – підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху. Який вигляд має топ-5 найбільших штрафів, дивіться у нашому матеріалі за посиланням.