Якими електромобілями найбільше задоволені власники: дослідження

Американська організація Consumer Reports дослідила, який електромобілями споживачі задоволені найбільше

Експерти з Consumer Reports опитали власників електрокарів, поцікавившись у тих, наскільки вони задоволені деякими конкретними аспектами, такими як комфорт, водіння та простота використання автомобільної електроніки.

Практично за усіма параметрами серед опитаних власників електромобілів перше місце зайняв дійсний лідер галузі компанія Tesla. Завдяки своїй лояльній аудиторії компанія Ілона Маска випередила інших 27 брендів, які брали участь в опитуванні.

Якщо переглянути рейтинг конкретно по моделях автівок, то він виглядає так:

Tesla Model 3;

Tesla Model S;

Tesla Model Y.

І це незважаючи на те, що електромобілі Tesla досить часто потрапляють у халепу. Наприклад, у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.